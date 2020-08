Fortnite oficjalnie znika z iOS. Gra nie otrzyma więcej aktualizacji

To już jest koniec…

Bitwa pomiędzy Epic Games a Apple wciąż trwa. Dla przeciętnego gracza Fortnite nadszedł jednak swego rodzaju koniec. Gry od pewnego czasu nie ma już w App Store, lecz nadal otrzymywała ona aktualizacje i oferowała możliwość zabawy z resztą użytkowników. Teraz się to nieco zmieni.Apple zdecydowało się wczoraj na zamknięcie oficjalnego konta deweloperskiego Epic Games. Oznacza to mniej ni więcej, żeoraz akceptowania płatności za zakupy dokonywane wewnątrz produkcji. Innymi słowy – Fortnite na iOS stał się niewspieraną wersją tytułu.

Jesteśmy rozczarowani, że musieliśmy zamknąć konto Epic Games w App Store. Współpracowaliśmy z zespołem Epic Games od wielu lat. Sąd zalecił firmie Epic przestrzeganie wytycznych App Store – wytycznych, które przestrzegała przez ostatnią dekadę. Firma Epic odmówiła. Zamiast tego przesyłała aktualizacje do Fortnite’a, które naruszały wytyczne App Store. To nie jest sprawiedliwe wobec wszystkich innych programistów i stawia klientów w środku konfliktu. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli ponownie współpracować, lecz niestety dzisiaj nie jest to możliwe.

Jak możemy wyczytać z oświadczenia giganta z Cupertino:Co to oznacza dla graczy? Nic nie stoi na przeszkodzie, by nadal uruchamiać Fortnite na iOS i toczyć pojedynki z osobami korzystającymi z tego samego systemu.oznacza jednak, że niemożliwe jest kontynuowanie zabawy z użytkownikami grającymi na np. PC czy Switchu. Na sprzętach od Apple nie da się także od wczoraj dokonywać mikropłatności.Kto wie, może za pewien czas wszystko wróci do normy i Fortnite powróci na iOS. Patrząc jednak na zaostrzający się spór pomiędzy Apple a Epic Games – trudno na razie to sobie wyobrazić.Źródło: Engadget / Foto. Epic Games