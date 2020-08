Destiny or Fate za darmo na Steam. Spiesz się, rougelite bezpłatnie tylko dziś

foto. Steam

Odbierz grę za darmo tylko do wieczornej pory

Zobacz również: Hitman i Shadowrun Collection za darmo w Epic Games Store





Jeśli lubicie takie produkcje jak chociażby Slay of Spice czy popularniejszy Darkest Dungeon, to mniej więcej podobnie prezentuje się Destiny or Fate. To rougelite z podobnymi założeniami jak wiele znanych gier z tego gatunku. Przemierzamy świat fantasy i walczymy z różnymi napotkanymi przeciwnikami, zbieramy też karty. Zaczynanie przygody od początku nie jest niczym nowym, końcu to produkcja typu roguelite.Jak można przeczytać w opisie na Steam "Destiny or Fate to gra roguelite polegająca na budowaniu talii kart. Wybierz bohatera, zbuduj talię i grupę mitycznych stworzeń, wyrusz na niekończącą się przygodę! Czy jesteś gotowy, na własne przeznaczenie, czy też ulegniesz złemu losowi?"Destiny or Fate ukazało się pierwotnie 5 września 2019 roku. Zbiorczo wszystkie recenzje na Steam są mieszane, ale widać twórcy ze studia Blaster poprawili niedociągnięcia, bo ostatnie dostały już łatkę w większości pozytywnych. Gra nie jest przesadnie droga, bo zwykła cena wynosi 28,99 złotych, ale zawsze miło skorzystać z okazji na bezpłatne dopisanie tytułu do naszego konta Steam.Jak dobyć za darmo tę pozycję? Tradycyjnie jak w przypadku innych gier, które oferowane są za 0 złotych bezpośrednio na platformie Valve. Wystarczy być zalogowanym na swoje konto na portalu i wejść na. Klikamy na niej w "Dodaj do konta". Alternatywnie można odszukać grę ręcznie w sklepie. Należy się spieszyć, bo promocja będzie trwaćŹródło i foto: Steam