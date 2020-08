Fall Guys z drugim sezonem. To będzie ogromny update

Powitajcie średniowiecze.





Fall Guys - nadchodzi drugi sezon

Fall Guys to z pewnością jedna z największych niespodzianek gamingowych tego roku. Niecodzienne podejście do rozgrywki, interesujące mechaniki i kolorowa oprawa wizualna sprawiły, że w produkcji studia Mediatonic zakochały się miliony. Zainteresowanie konsumentów nie utrzyma się jednak bez ciągłego zaangażowania deweloperów.Wygląda na to, że zdają sobie oni z tego sprawę, ponieważ zapowiedzieli właśnie drugi sezon Fall Guys, który. Jakich dokładnie nowości można się spodziewać?Przede wszystkim dodane zostanąnawiązujące do wyżej wspomnianej epoki. Nie zabraknie więc rycerzy, smoków czy czarownic. Pojawią się również zupełnie. Na materiale wideo możemy zobaczyć, iż część nich opierać się będzie na dosyć zaawansowanej kooperacji.