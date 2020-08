Polacy uruchomili Doom Eternal z 1000 klatkami na sekundę po OC CPU i GPU

8 rdzeni Intela i topowy GeForce

Silnik id tech 7 wykorzystany w Doom Eternal według zapewnień jego twórców jest w stanie obsłużyć nawet 1000 klatek na sekundę. Główny programista silnika Billy Khan wspominał o tym jeszcze kilka tygodni przed premierą gry, która wyszła 20 marca tego roku. Oczywiście uzyskanie tak ogromnej liczby klatek jest ogromnym wyzwaniem, ale Polacy wspólnie z Bethesdą i X-Kom podjęli się wyzwania z pełnym sukcesem.Piotr "Lipton" Szymański i Marcin "Ryba" Rywak schłodzili ciekłym azotem i mocno podkręcili kartę graficzną oraz procesor. Poza tym do ekstremalnego poziomu 1000 FPS dobili przy niższych ustawieniach jakości obrazu i nie podczas dynamicznej rozgrywki, a zwykłego stania postaci w pomieszczeniu. Nie mniej ten ekstremalny wynik robi i tak ogromne wrażenie. Szkoda tylko, że nigdzie realnie nie zobaczymy 1000 klatek na sekundę. Na początku roku zapowiadano monitor z 360 Hz, ale to wciąż bardzo daleka droga do 1000 Hz.Jak wyglądał zestaw do bicia rekordu? Użyto procesora Intel Core i7 9700K (przetaktowany do 6,6 GHz), karty graficznej ASUS RTX 2080Ti Strix (z ustawionym zegarem na 2,4 GH), pamięci RAM 2 x 8 GB HyperX Predator 4000 MHz CL19, dysku SSD NVMe M.2 Samsung Evo Plus, płyty głównej ASUS Maximus XI Apex i zasilacza Be Quiet Straight Power 1200W. A obudowa? Zestaw leżał po prostu na stole, w końcu w obudowie nie zastosowano by do chłodzenia ciekłego azotu.Źródło i foto: Bethesda Polska @ YouTube /