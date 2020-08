Hitman i Shadowrun Collection za darmo w Epic Games Store

Hitman Dziś Epic Games Store na pierwszy rzut oka przygotował dwie darmowe gry. Hitman i Shadowrun Collection. Tak naprawdę platforma rozdaje aż pięć pozycji. Jakim cudem? Na kolekcję Shadowrun składają się trzy tytuły, a przy okazji jak co tydzień wypada publikacja kolejnego epizodu humorystycznej przygodówki o studiu tworzącym gry, czyli 3 Out Of 10.



To nie przypadek, że najnowsza odsłona Hitmana z 2016 roku gości w promocji jako darmowa pozycja na Epic Games Store. Twórcy zapowiedzieli już kolejną część, która będzie tytułem ekskluzywnym właśnie dla Epic Games. Hitman był nowatorski dla serii ze względu na model wydawniczy podobny bardziej do przygodówek Telltale Games (publikacja po kawałku w formie kolejnych epizodów) niż typowego przedstawiania produkcji od razu w całości (co najwyżej z późniejszymi dodatkami).





Tytuł Hitman bez dopisków miał podkreślać powrót do korzeni serii i takich początkowych jej odsłon jak Hitman: Codename 47 czy Hitman 2: Silent Assassin. Oczywiście nie zabrakło nowości, ale to raczej połączenie najlepszych starych i nowych pomysłów, a nie zupełne przebudowanie rozgrywki. Wzorem wszystkich odsłon Hitmana, wcielamy się w łysego Agenta 47 i eliminujemy kolejne cele jako płatny zabójca.



Shadowrun Collection

Pakiet składa się z Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall - Director's Cut i Shadowrun Hong Kong - Extended Edition. To oparty o papierowe uniwersum cykl izometrycznych turowych taktycznych gier RPG, gdzie cyberpunk miesza się z magią. Czy w takim razie mamy zupełnie oderwany od rzeczywistości świat na obcej planecie? Wręcz przeciwnie. Akcja rozgrywa się m.in. w metropolii Seattle czy Hongkongu.





Gry mimo wydania ostatniej części w 2015 roku są dość klasyczne w swoich założeniach. Na pewno przypadną do gustu fanom niegdysiejszych produkcji z drużyną i widokiem izometrycznym. To podatny grunt, w końcu nawet teraz pojawia się coraz więcej takich tytułów wśród których można wymienić chociażby serie Pillars of Eternity czy Tyranny.



Jak odebrać za darmo gry z Epic Games Store?

Standardowo po godzinie 17:00 należy odszukać dział z bezpłatnymi grami na głównej stronie Epic Games Store lub w sklepie dostępnego w naszej bazie launchera Epic Games. Każdą z gier trzeba powiązać ze swoim kontem epica niezależnie. Raz przypisane do niego tytuły pozostaną z nami już na zawsze, tak jak przy normalnym kupnie. Na dobycie Hitmana i kolekcji Shadowrun macie czas do godziny 17:00 w czwartek 3 września. Wtedy dostępny będzie następny promocyjny pakiet.



Źródło: Epic Games Store

