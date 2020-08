Slain: Back From Hell za darmo. Otrzymaj kopię na GOG

Kojarzycie taki klasyki jak Castelvania lub Shadow of the Beast? W Slain: Back From Hell widać inspirację tymi tytułami. I właśnie kopię tej gry na platformę GOG można zdobyć właśnie teraz. Choć proces, który prowadzi do zaopatrzenia nas w Slain: Back From Hell jest nieco nietypowy.

Metalowy klimat retro i powiązania z Celtic Frost

Standardowo (tak jak w przypadku) po prostu wchodzimy na kartę produktu na danej platformie i odbieramy swoją kopię. Czasem trzeba poprzedzić to zapisaniem do newslettera, ewentualnie otrzymujemy klucz, który musimy aktywować już własnoręcznie np. na Steam.Akcja z Slain: Back From Hell jest organizowana przez wydawcę i należy wejść na, gdzie zapiszemy się do newslettera Akupara Games, które jest powiązane z Digerati Distribution. Wiadomości mailowe są wysyłane raz dziennie o godzinie 07:00 PST, czyli 16:00 w przeliczeniu na czas obowiązujący w Polsce. Znajdziemy w nich specjalny link do aktywacji kopii Slain: Black From Hell na platformie GOG. Niestety nie wiadomo, do kiedy dokładnie trwa promocja, ale na aktywację gry po otrzymaniu maila mamy dwa tygodnie.Czego możecie spodziewać się po tej produkcji? Jest przesiąknięta mroczną retro stylistyką i gotyckim klimatem z dodatkiem metalowej otoczki. Główną osią rozgrywki jest walka wielkim mieczem (można robić combo) i magią, a w drugiej części każdego z etapów musimy przejść bardziej platformowe sekwencje, a nawet proste zagadki. Nie zabrakło także walki z bossami.