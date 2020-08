Dinozaur z Google Chrome w nowej, morderczej odsłonie

Jeśli lubujecie się w mini-grze oferowanej przez Google w przeglądarce Chrome , to mamy dla Was świetną wiadomość. Osoby z agencji kreatywnej MSCHF oraz drużyny e-sportowej 100Thieves postanowiły lekko zmodyfikować produkcję z dinozaurem w roli głównej. Poznajcie Dino Swords.

Źródło: MSCHF (via TNW)

Wszyscy graliśmy w Dino w przeglądarce Chrome i zawsze mieliśmy fajne pomysły dotyczące tego, jak można ją zmodyfikować. Postanowiliśmy się za to zabrać. Poza tym – wszystko, co możemy zrobić lepiej od giganta takiego jak Google, robimy bez zastanowienia.

Tak naprawdę zasady działania są identyczne, co w przypadku znanego wszystkim tytułu. Zadaniem gracza niezmiennie jest unikanie kaktusów i ptaków prehistorycznym stworem. Z takim jednak wyjątkiem, że w. Taki szczegół.Podczas przemierzania trasy natkniemy się na nieustannie zmieniające się ikony, które odpowiadają za losową broń. Po wskoczeniu w nie otrzymujemy wcześniej nieznany przedmiot – ten z kolei zostaje przypisany do jednego z przycisków na klawiaturze.Co jak co, ale pomysł deweloperów prezentuje się naprawdę ciekawie i z pewnością jest intrygującą alternatywą dla nudnego dinozaura z Google Chrome. Oczywiście do Dino Swords niezbędne jest posiadanie internetu.Źródło foto: TNW , Dino Swords