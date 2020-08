Serious Sam: The First Encounter za darmo na GOG. Tabuny wrogów i nieskrępowana rozwałka

Zwariowani wrogowie w lokacjach z antycznego Egiptu, suchy humor głównego bohatera, który jest nieco podobny do Duke Nukema, masa nierozgarniętych potworów na raz i ogrom niezobowiązującej zabawy. Taki jest właśnie Serious Sam, a jego pierwsza część Serious Sam: The First Encounter (w polskiej edycji Serious Sam: Pierwsze starcie) jest właśnie do odebrania za darmo na platformie GOG.

Część akcji promocyjnej przed premierą Serious Sama 4?

Produkcja była inspiracją dla wielu późniejszych shooterów z podobnymi założeniami jak chociażby nasz rodzimy Painkiller. Co prawda mieliśmy w nim mroczne lokacje i wrogów, a nie wesołą dziwną rozwałkę maszkar, które często wywoływały salwy śmiechu przez ich nietypowy projekt i ogólne pomieszanie z poplątaniem stylu (np. eksplodujący bezgłowi kamikadze, mechy wyglądające nieco jak laserowe ogromne cyborgi-kurczaki czy opcja włączenia rozbryzgów kwiatków zamiast krwi), ale podstawy rozgrywki były bardzo podobne.Teraz na GOG można sprawdzić, od czego zaczęło się to wszystko. Wydany w 2001 roku Serious Sam: The First Encounter może stać się w naszym posiadaniu zupełnie za darmo. Wystarczy wejść nai kliknąć na dopisanie produkcji do naszego konta ("Zdobądź za darmo"). Raz powiązana gra zostanie w naszym posiadaniu już na zawsze, tak jak przy normalnym zakupie. Czas na darmowe odebranie pierwszej części Serious Sama macie do środy 26 sierpnia o godzinie 15:00. Przypominamy też ow Epic Games Store.Warto dodać, że druga część przygód Poważnego Sama jest w promocji ze 85 proc. zniżką za 3,29 złotych. To w zasadzie równie długi samodzielny dodatek Serious Sam: The Second Encounter lub innymi słowy nowa paczka przygód, a nie dosłownie Serious Sam 2 (który niestety nie jest dostępny na GOG, ale to najsłabsza odsłona serii). Głównych odsłon przygód Serious Sama wyszło naprawdę sporo, do tego powstało wiele pobocznych produkcji jak np. Serious Sam VR: The Last Hope czy dwuwymiarowe edycje. Obecnie czekamy na premierę Serious Sama 4, który ma ukazać się dokładnie za miesiąc 24 września.Źródło i foto: GOG