Niepokojąco wysoki wieżowiec w Microsoft Flight Simulator to sprawka... literówki

Gracze trafili na coś niespodziewanego.





Wieżowiec nie z tej ziemi

In Microsoft Flight Simulator a bizarrely eldritch, impossibly narrow skyscraper pierces the skies of Melbourne's North like a suburban Australian version of Half-Life 2's Citadel, and I am -all for it- pic.twitter.com/6AH4xgIAWg — Alexander Muscat (@alexandermuscat) August 19, 2020

Rezultat… literówki

Microsoft Flight Simulator to gra z rozmachem. Obejmuje ona swoim zasięgiem całą Ziemię, oddając do dyspozycji aż 37 tysięcy lotnisk, a także pozwala zasiąść za sterami przeróżnych samolotów – od małych awionetek aż po ogromne maszyny pasażerskie. Na dodatek, produkcja zajmuje na dysku aż 150GB miejsca, przez co jej fizyczna wersja oferowana jest na 10 płytach DVD. Okazuje się jednak, że ogromny rozmach potrafią mieć też błędy, które w tym symulatorze się pojawiają.Gracze symulatora lotów Microsoftu niedawno natrafili w nim na coś zupełnie niespodziewanego – wieżowiec, który w rzeczywistym świecie nie istnieje. Najdziwniejsze jest to, że ma on aż… 212 pięter. Tak, 212. Znalazł się on na przedmieściach australijskiego Melbourne.Warto w tym mieście przypomnieć, że Microsoft Flight Simulator został opracowany w taki sposób, aby jak najwierniej oddawał wygląd planety. Dlatego miasta, i nie tylko one, są w nim zaskakująco szczegółowe. W grze powinniście być w stanie znaleźć nawet swój dom czy blok. To dlatego widok 212-piętrowego wieżowca w Melbourne był tak zaskakujący.Skąd omawiana konstrukcja wzięła się w symulatorze lotu? Po przeprowadzonym śledztwie graczom udało się tę zagadkę rozwiązać.Asobo Studio, czyli deweloper gry, tworząc swoją szczegółową, wirtualną kopię świata, wykorzystało dane z OpenStreetMap. OpenStreetMap to projekt społeczności internetowej mający na celu stworzenie darmowej, swobodnie dostępnej mapy całej kuli ziemskiej. Jak się okazało, jeden z użytkowników biorących udział w projekcie – nathanwright120 – dodał do mapy tag, zgodnie z którym pewien budynek posiada aż 212 pięter zamiast dwóch. Wygląda na to, że błąd ten był zwykłą literówką – literówką, która trafiła do symulatora Microsoftu, zanim ją poprawiono.W tej chwili nie wiadomo, czy Microsoft zamierza usunąć z gry monstrualny wieżowiec. Biorąc pod uwagę nastawienie tytułu na realizm można uznać, że istnieją na to spore szanse, ale kto wie, być może gigant z Redmond postanowi go pozostawić jako ciekawy kawałek historii symulatora.Microsoft Flight Simulator zadebiutował 18 sierpnia na komputerach osobistych. Możecie kupić go w wydaniu pudełkowym lub cyfrowym – na przykład na Steamie czy w Microsoft Store. Pierwsze jest dostępne w wersji standardowej oraz Premium Deluxe, a drugie w standardowej, Deluxe i Premium Deluxe. W grudniu tego roku gra ma pojawić się dodatkowo na konsolach Xbox One.Źródło: PCGamer , fot. tyt. zrzut ekranu/YouTube/fulltimespy