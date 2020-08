Tak wygląda Crysis Remastered z teksturami 8K i z ray tracingiem (wideo)

Kultowa gra w nowej odsłonie.





Crysis Remastered zapowiedziano oficjalnie w kwietniu tego roku, kiedy to w sieci umieszczono pierwszy teaser produkcji. Gra będąca przedmiotem memów ( but can it run Crysis?! ) zadebiutuje na konsolach PS4 i Xbox One, ale to na PC jej oprawa wizualna ma wgniatać w fotel. Crytek i Saber Interactive podzieliły się z graczami nowym materiałem prezentującym możliwości silnika graficznego.Wygląda na to, że Crysis Remastered będzie dla nowoczesnych komputerów tym, czym lata temu był jego pierwowzór dla urządzeń z tamtych czasów. Nowy zwiastun przedstawia między innymi nowe tekstury w rozdzielczości 8K oraz ray tracing w postaci odbić na wodzie i na wszystkich innych powierzchniach. Nie ulega wątpliwości, że to nie tekstury, a właśnie efekty RTX będą największym wyzwaniem dla układów GPU.Przypominam, że przez kilka lat od premiery najwydajniejsze komputery miały problem z płynnym odtwarzaniem gry w najwyższej dostępnej rozdzielczości i w najwyższych detalach. Nowa odsłona produkcji również będzie wyciskać siódme poty z kart graficznych.Premiera Crysis na PC, PS4 i Xbox One odbędzie się 19 września bieżącego roku. Na komputerach osobistych grę będzie można nabyć wyłącznie na platformie Epic Games . Crysis Remastered pojawił się już w zeszłym miesiącu na konsolach Nintendo Switch - oczywiście w mocno okrojonej od strony graficznej wersji.Źródło: mat. własny