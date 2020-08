Darmowy skin w Fortnite kpi z Apple. Zobacz jak go zdobyć

To niezmiernie łatwe.





Epic Games nie odpuszcza firmie Apple. Pozew sądowy nie jest jedyną reakcją na usunięcie Fortnite ze sklepu App Store oraz groźbę odcięcia Epic od narzędzi deweloperskich dla iOS i mac OS. Deweloper popularnej i darmowej gry z gatunku battle royale za wszelką cenę chce przedstawić giganta z Cupertino w negatywnym świetle wśród młodzieży. Po "propagandowym" filmie wzywającym graczy do walki nastał czas na...Epic Games w patetycznym tonie informuje o tym, że to już ostatnie dni, w których cała społeczność Fortnite może grać razem.Jednym słowem: Fortnite na iOS po wyżej wskazanym terminie przestanie być grywalny. Posiadacze smartfonów z Androidem w dalszym ciągu będą mogli wgrać sobie plik APK, korzystając z instrukcji Epic Games. Oni, a także osoby grające w Fortnite na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac i GeForce Now rywalizować będą w zapowiedzianym turnieju.- zachwala turniej Epic Games.Turniej startuje już 23 sierpnia, kiedy to za swoje aktywności gracze zdobywali będą punkty:W nagrodę za uzbieranie 10 punktów otrzymać można wyjątkową skórkę. Jaką? Oczywiście przedstawiającą czarny charakter - człowieka-jabłko. Skin o nazwie Kwaśny Krezus to oczywiste nawiązanie do Apple. Strój Kwaśny Krezus trafi na konta Epic zwycięzców po zakończeniu Pucharu #FreeFortnite.