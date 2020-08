God’s Trigger i Enter the Gungeon za darmo w Epic Games Store

God’s Trigger bezpłatnie w Epic Games Store Cotygodniowa zmiana warty w darmowych pozycjach Epic Games Store przynosi nam dwie pozycje o pewnych wspólnych cechach. Jeśli lubicie retro, szybką i wymagającą rozgrywkę, strzelaniny 2D z widokiem z góry, czy Hotline Miami, to będziecie zadowoleni doborem produkcji.



Inspirowana Hotline Miami gra akcji, gdzie nie sterujemy zwykłymi śmiertelnymi, a dwoma bohaterami o ponadnaturalnych zdolnościach (zbuntowanymi żołnierzami nieba i piekła). Poza tradycyjną bronią palną i białą, mają też swoje niebiańsko-diabelskie moce, które pomagają w rozgrywce. Jedną z nich jest coś na kształt mechaniki z polskiego Superhot. Korzystając z niej, czas płynie tylko w momencie ruchu bohatera, ale to nie jedyne powiązania z krajem nad Wisłą.





Tytuł stawia na wartką akcję, na ekranie dzieje się bardzo dużo. Wystarczy jeden cios, aby nasza postać zginęła, ale dotyczy to też przeciwników (poza bossami). Ta stworzona głównie do kooperacji dla dwóch osób gra wyszła z polskiego studia One More Level w kwietniu 2019 roku na PC, PS4 i Xbox One. Można bez problemu zaznajomić się z nią w pojedynkę, ale dużo lepiej wypada z kompanem do rozgrywki.



Enter the Gungeon ponownie na Epicu

Losowo generowane podziemia w tytule rougelike i mechanika shootem up, to ciekawe połączenie. Wydana w 2016 roku strzelanka, której bardzo blisko jest do klasycznego RPG akcji rougelike została wzbogacona oprawą graficzną w stylu pixelart, która idealnie pasuje do inspiracji starymi grami.



Jak zdobyć darmowe gry?

Tradycyjnie włączamy dostępny w bazie Launcher Epic Games i wchodzimy w dział sklepu. Przewijamy nieco niżej widok i zaraz powinniśmy zobaczyć pole z napisem "Bezpłatne gry". Podobnie na głównej stronie internetowej Epic Games. Każdą z produkcji należy osobno przypisać do swojego konta w sklepie twórców Fortnite. Dodatkowo możemy odebrać trzeci epizod przygodówki 3 Out Of 10, która jest humorystyczną produkcją o studiu tworzącym gry.



Na wszystko macie czas do kolejnego czwartku 27 sierpnia o godzinie 17:00. Wtedy Epic Games Store umożliwi dopisanie do profilu kolejnej porcji bezpłatnych tytułów. Za to dziś jeszcze do 17:00 możecie bezpłatnie odebrać The Alto Collection i Remant: From the Ashes. Oczywiście produkcje raz przypięte do konta, pozostają z nami już na zawsze, tak jakbyśmy je normalnie kupili.



Źródło i foto: Epic Games Store

