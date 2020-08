GeForce Now już na Chromebookach. Mocno niegamingowe laptopy dostają wymagające gry

foto. Nvidia

Coraz bogatsza biblioteka GeForce Now

Do tej pory usługa GeForce Now była dostępna na komputerach z Windowsem i MacOS, a także smartfonach i tabletach pracujących pod kontrolą Androida, urządzeniach z linii Nvidia Shield. Od niedawna(telewizory i przystawki smart TV). Jeśli nawet według sklepu Google nasze urządzenie nie jest kompatybilne, to można ręcznie zainstalować aplikację z pliku apk, choć efekt nie zawsze musi być idealny.Dziś do tego grona dołączają Chromebooki, które są bardzo podstawowymi laptopami normalnie nieprzystosowanymi do wymagających obliczeń. Chromebook do nauki i prostych zadań może po podpięciu myszki lub gamepada stać się sposobem na chłonięcie najnowszych gier o wysokich wymaganiach sprzętowych. Wystarczy wejść na stronęi postępować według instrukcji.W bibliotece GeForce Now dostępnych jest ponad 650 tytułów, a baza zgodnych gier wciąż się poszerza. Firma komunikuje zmiany biblioteki co tydzień w czwartki. Ostatnio dodano m.in. Hyper Scape,, The Escapist, Two Point Hospital, Warface czy South Park: The Fracture But Whole. Można skorzystać z bezpłatnego planu lub wygodniejszego płatnego. Nie wydajemy dodatkowych piniędzy. Posługujemy się już posiadaną biblioteką gier ze Steam, Epic Games Store, Uplay czy w niektórych przypadkach także innych launcherów.Źródło i foto: Nvidia