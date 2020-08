Quake III Arena już teraz za darmo. Jak bezpłatnie odebrać grę?

Promocja zorganizowana przez Bethesdę jest rozwleczona, więc nie każdy mógł pamiętać o dniu, w którym można zacząć odbierać ostatnią z darmowych części serii Quake. Oczywiście rozdawany od dziś Quake III Arena nie jest zwieńczeniem całej serii gier, ale kolejnych normalnie pełnopłatnych odsłon nie dostaniemy. Nie mniej aż trzy gry z cyklu, to i tak świetny prezent.

Wystarczy kilka ruchów w launcherze Bethesda.net / foto. Instalki.pl

Jak odebrać Quake III Arena za darmo?

Początkowo gracze mieli dostać tylko Quake i być może Quake II, jeśli charytatywna zbiórka podczas QuakeCon przekroczy 20 tysięcy dolarów. Finalnie kwota była większa niż 30 tysięcy, więc niespodziewane firma dorzuciła też Quake III Arena. Świetna niespodzianka za mocne wsparcie szczytnych celów przez społeczność fanów skupioną wokół gier wydawanych przez Bethesdę.Pierwsza część Quake była rozdawana podczas samego wydarzenia,z możliwością dopisania do konta przez 72 godziny, a obecnie również przez 3 doby możemy na stałe powiązać ze swoim profilem Bethesda.net trzecią produkcję z serii, czyli Quake III Arena. W poprzednich przypadkach oszczędzaliśmy po 19,99 złotych (realnie nieco mniej z powodu wówczas obowiązującej promocji), a obecny tytuł sprzedawany jest normalnie za 44,99 złotych.Zdobycie produkcji jest banalnie proste. Wystarczy mieć zainstalowany dostępnyi zalogować się w nim na swoje konto. Dalej należy wejść w menu "Wszystkie gry" i najlepiej dla wygody wybrać filtr "Klasyki". Z listy odszukujemy "Quake III Arena" i klikamy w "Instaluj". Gra zostanie na zawsze powiązana z naszym kontem. Mamy na to czas do środy 19 sierpnia o godzinie 18:00.Źródło i foto: Bethesda