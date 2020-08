Total War Saga: Troy hitem Epic Games. Kilka milionów pobrań w jeden dzień

Nie było problemów, a czeka nas darmowe DLC Amazons

Bardzo szybko twórcy gry pochwalili się, czyli do 16:00 w czwartek. Milion pobranych kopii w tak krótkim czasie, to doskonała popularność. Wtedy można było szukać odpowiednich informacji na firmowym Twitterze, który podbijał jeszcze promocję do końca darmowej doby. Po kilku dniach mamy już pełne informacje.Okazuje się, że milion nie był połową czy nawet dwoma trzecimi wyniku z 24 godzin. Łącznie w czasie darmowego dostępu, A Total War Saga: Troy został pobrany ponad 7,5 miliona razy. W takim razie można powiedzieć, że pierwsza godzina była tylko nieco ponad 13 proc. całkowitego wyniku. Doba ma 1440 minut, więc na każdą przypadało ponad 5200 aktywacji, co daje na sekundę średnio prawie 87 odebranych kopii najnowszego Total War. Po takim rozpisaniu wynik wydaje się jeszcze bardziej spektakularny.Z innej strony możemy też porównać bezwzględną liczbę graczy nowego Total War Saga: Troy do różnych państw świata. 7,5 miliona to nieco mniej niż populacja Szwajcarii lub Togo, ale więcej od ludności Serbii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Norwegii, Irlandii, Gruzji, Nowej Zelandii i bardzo wielu innych krajów. Konkretnie aż 141 państw ma mniej ludności niż zdobył graczy A Total War Saga: Troy jedynie w 24 godziny.Co bardzo ważne, odbyło się bez kłopotów technicznych. Taka masa dodatkowych użytkowników w krótkim czasie wcale nie nadwyrężyła infrastruktury Epic Games. Zapewne firma zoptymalizowała zasoby przez wiele miesięcy rozdawania różnych tytułów i dodatkowo wyciągnęła wnioski po promocji z GTA V.