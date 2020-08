Grasz online? Sprawdź, ile danych wykorzystują popularne tytuły w godzinę

Niektóre mogą Cię nieźle zaskoczyć.





Battlefield V – 100 MB

Call of Duty Black Ops 4 – 80 MB

Call of Duty: World War II – 40 MB

Counter-Strike: Global Offensive – 250 MB

Destiny 2 – 300 MB

Dota 2 – 120 MB

Final Fantasy XIV – 20 MB

Fortnite – 100 MB

Grand Theft Auto V Online – 60 MB

Hearthstone – 3 MB

League of Legends – 45 MB

Minecraft – 40 MB

Monster Hunter: World – 30 MB

Overwatch – 135 MB

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) – 40 MB

Rainbow Six Siege – 70 MB

Rocket League – 40 MB

Sea of Thieves – 30 MB

Team Fortress 2 – 80 MB

Teamfight Tactics – 60 MB

Warframe – 115 MB

World of Warcraft – 40 MB

Korzystasz w domu z taryfowego połączenia internetowego? A może łączysz swój komputer z Internetem za pośrednictwem danych pakietowych z telefonu? Jeśli tak, a przy okazji lubisz grać we wszelkiego rodzaju gry sieciowe, zapewne chciałbyś się dowiedzieć, ile danych internetowych każda z tych gier zużywa. Tak się składa, że właśnie zaistniała taka możliwość.WhistleOut, strona internetowa, która pozwala konsumentom porównywać oferty różnych operatorów telefonii komórkowej czy też dostawców Internetu, dokonała pomiarów danych internetowych zużywanych przez poszczególne gry sieciowe i przedstawiła ich wyniki w formie ilości danych wykorzystywanych średnio w godzinę. Jak te wyniki się prezentują? Które tytuły są najbardziej „internetożerne”?W sumie testy przeprowadzono w 22 popularnych grach sieciowych, takich jak Fortnite, Overwatch, CS:GO, World of Warcraft czy League of Legends. Spośród nich najwięcej danych internetowych, bo aż 300 MB w godzinę, okazało się zużywać Destiny 2, zaś najmniej Hearthstone – zaledwie 3 MB.Na drugim miejscu znalazł się Counter-Strike: Global Offensive, który zużywa już 250 MB w ciągu 60 minut, a na trzecim Overwatch, który w godzinę wykorzystuje 135 MB. Co ciekawe, PlayerUnknown's Battlegrounds zużywa 40 MB danych, podczas gdy konkurencyjny Fortnite ponad dwa razy więcej – 100 MB. Pełną listę gier, w których przeprowadzono testy, wraz z wynikami tych testów, umieściliśmy poniżej.Warto przy okazji zauważyć, że czasem po prostu warto grać w wymienione i inne sieciowe produkcje, korzystając z danych pakietowych z telefonu, zwłaszcza jeśli posiadacie ich całkiem sporo. W takich miejscach jak centra miast, gdzie mamy do czynienia z gęstą zabudową, bywa, że sieć komórkowa oferuje wyższe prędkości pobierania i mniejsze opóźnienia niż Internet stacjonarny.Źrodło: WhistleOut , fot. tyt. Canva