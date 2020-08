Cywilizacja VI także na Androidzie. Wrażenia jak na PC bez uproszczeń

Lubiana szczególnie w kręgach graczy komputerowych Cywilizacja, a konkretnie jej IV odsłona, jest już dostępna na Androidzie. Produkcja ukazała się wcześniej na PC, iOS, Nintendo Switch, Sony PlayStation 4 i Microsoft Xbox One. O dziwo porty tytułu, także wersja na Androida, nie są pozbawione zawartości czy w inny sposób odchudzone względem PC. Jedyne zauważalne różnice, to dostosowanie interfejsu do danej platformy czy zapewne opcjonalnie nieco mniej szczegółowa grafika, choć przy małym ekranie nie powinno być widać różnicy.

Rozgrywka jak z PC. Cena poza trialem niestety też

Ciekawe, czy edycja iOS była podstawą dla portu na Androida. Jeśli tak, to dziwi aż ponad 2 i pół roku pomiędzy wydaniem na sprzęty z logiem nadgryzionego jabłka, a urządzenia z systemem od Google. Już szybciej Cywilizacja VI pojawiła się na konsolach stacjonarnych, a przede wszystkim przenośnej Nintendo Switch.To strategia turowa 4X z wciąż ulepszaną, ale nie wywróconą do góry nogami mechaniką, znaną też z poprzednich odsłon cyklu (no, może poza przedostatnią, która była dość uproszczona). Skupiono się na rozgrywce dla jednego gracza i komputerowych oponentach, ale tytuł posiada też tryb zabawy wieloosobowej.Nietypowy jak na Androida jest model dystrybucji, a może bardziej cena. Najczęściej na telefonach widzimy darmowe produkcje z reklamami i opcjonalnymi mikropłatnościami, ewentualnie płatne, ale nie przesadnie drogie tytuły. Cywilizacja VI w podstawowej wersji jest darmowa, ale nie zawiera dodatków (dużych znanych nawet z PC, nie chodzi o typowe mikropłatności), co może być oczywiste. Za to dziwne jest oferowanie produkcji jako swoisty trial z wysoką pełną ceną. Za darmo możemy rozegrać tylko początkowe 60 tur.