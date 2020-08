Reaction training - sprawdź swój refleks (recenzja gry)

Minimalistyczna gra potrafi dać wycisk.





Reaction training – gra do trenowania szybkości reakcji

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 1,99 zł - 509,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Umiejętność koncentracji i krótki czas reakcji mogą przydać nie tylko pilotom myśliwców, ale także każdemu z nas. Sprawny umysł to w końcu nasze podstawowe narzędzie. Okazuje się, że w treningu może nam pomóc… gra mobilna.Reaction training to gra, której tytuł mówi sam za siebie - mamy tu do czynienia z treningiem szybkości reakcji. Do naszej dyspozycji jest kilkanaście zróżnicowanych ćwiczeń.Pod względem konstrukcyjnym zadania nie są specjalnie skomplikowane. Musimy jak najszybciej reagować na wyświetlane na ekranie informacje i elementy (zmiana koloru , wybór odpowiedniej cyfry itp.). Przyjęte przez twórców limity czasu reakcji, w których musimy się zmieścić, są jednak dość ambitne. Dobrze wpływa to na motywację do treningu i poprawiania swoich rezultatów.Dostęp do kolejnego ćwiczenia odblokowujemy po osiągnięciu wspomnianego limitu lub po obejrzeniu reklamy. Możemy również skorzystać z jednorazowej płatności (nieco ponad 9 zł za odblokowanie wszystkich ćwiczeń). Trzeba przyznać, że to uczciwy układ.Reaction training to udana produkcja. Pozwala sprawdzić i nieco poprawić swój refleks. Jeśli miałbym do czegoś się przyczepić, to przydałaby się możliwość wyboru poziomu trudności. Inaczej trudno będzie się w niej odnaleźć np. dzieciom.