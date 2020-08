Remnant: From the Ashes i The Alto Collection za darmo na Epic Games Store

Quake II, a za kilka dni Quake III Arena.



The Alto Collection bezpłatnie i na premierę Świetny dzień dla fanów gier chcących nie wydawać ani złotówki. Bezpłatne tytuły serwuje nam głównie Epic Games, ale nie tylko. Od godziny 17:00 można odebrać na Epic Games Store dwie produkcje. Jedną z nich jest Remnant: From the Ashes, a drugą The Alto Collection. Co ważne, Kolekcja Alto jest premierową produkcją tak jak A Total War Saga: Troy. Przypominam także o możliwości wejścia w posiadanie



Ale to jeszcze nie wszystko. Dodatkowo możemy odebrać drugi epizod humorystycznej gry przygodowej 3 Out Of 10, która została przedstawiona użytkownikom Epic Games Store wraz z początkiem swojego sezonu już tydzień temu. Jednak mowa tylko o najmniejszym z dodatków do "głównych dań" dnia.



Pierwszą z kluczowych atrakcji jest premierowy The Alto Collection. W pewnym sensie nie jest to premiera, bo kolekcja składa się z dwóch tytułów wcześniej znanych już z mobilnych platform - Alto's Adventure i Alto's Odyssey. Jednak nigdy wcześniej nie gościły na komputerach, poza tym właśnie dziś wypada publikacja ich wspólnego poprawionego wydania na PC. Są to runnery z miłą artystyczną oprawą rozgrywające się w zróżnicowanej stylistyce ponad 120 poziomów, początkowo w Alpach. Mamy w nich 360 celów, 7 postaci i warsztat pełny rozszerzeń.



Remant: From the Ashes od autorów Darksiders III

Większą z produkcji, choć już nie premierową, jest Remant: From the Ashes. Jak można wyczytać w Epic Games Store - "survivalowa strzelanka akcji z trzeciej osoby osadzona w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez monstrualne stwory. Jako jedna z ostatnich nadziei ludzkości wyruszasz samotnie - lub u boku maksymalnie dwóch innych graczy - do walki z zabójczymi przeciwnikami i onieśmielającymi bossami, by spróbować wywalczyć przyczółek oraz odbudować i odzyskać wszystko to, co zostało utracone."





Mimo wszystko, nie jest to wcale taka stara pozycja. Została wydana na PC, PS4 i Xboxa One 20 sierpnia 2019 roku, więc nie minął nawet rok od jej pojawienia się w sklepach, a już mamy szansę zgarnąć ją całkowicie za darmo. Poza strzelaniem i akcją, w Remant: From the Ashes znajdziemy też elementy RPG. Co ciekawe, za tytułem stoi studio Gunfire Games, które stworzyło Darksiders III (wcześniejsze odsłony były zasługą Vigil Games).



Jak odebrać The Alto Collection i Remant: From the Ashes?

Standardowo wchodzimy na główną stronę Epic Games Store lub do zakładki sklepu w programie Epic Games Launcher dostępnym w naszej bazie. Tam znajdujemy The Alto Collection i Remant: From the Ashes. Osobno dodajemy każdą z pozycji w pełni bezpłatnie i na zawsze do naszego konta Epic Games. Mamy czas do 27 sierpnia o godzinie 17:00. A co za tydzień?



Epic Games ujawnił, że kolejną grą w promocyjnym cyklu zostanie Enter the Gungeon. To bardzo miło ze strony firmy, że znów daje okazje do zgarnięcia jakiejś produkcji bez płacenia nawet złotówki, ale już któryś raz mamy do czynienia z powtórką. Enter the Gungeon był rozdawany przez Epica w połowie czerwca 2019 roku. Cóż, czyżby Epic Games kończyły się opcje współpracy na darmowe gry?





Nawet jeśli tak, to dzisiejsza biblioteka z bezpłatną dobą na premierowe wejście w posiadanie A Total War Saga: Troy, również premierowym, ale tygodniowym okresem z The Alto Collection, a dodatkowo Remant: From the Ashes i drugim odcinkiem 3 Out Of 10, wynagradza niespecjalną przyszłą ofertę. Poza tym niewykluczone, że Enter the Guengon nie będzie jedyną grą. W końcu nie raz Epic niespodziewanie dodawał też niezapowiedziane tytuły.



AKTUALIZACJA - God's Trigger

Rzeczywiście Enter the Gungeon okazał się być tylko jedną z pozycji na przyszły tydzień. Gracze dodatkowo otrzymają za darmo także God's Trigger z wiosny 2019 roku. Co ciekawe, to polska produkcja od dewelopera One More Level. Pomysł na fabułę jest nieco podobny do Darsiders, choć tym razem musimy rozprawić się z jeźdźcami apokalipsy, a nie być jednym z nich.





Rozgrywkę można porównać do Hotline Miami. W God’s Trigger również śledzimy poczynania naszych bohaterów (nieprzypadkowa liczba mnoga - najlepiej grać we dwójkę w kooperacji) z widoku od góry, a oprawa ma komiksową charakterystykę. Brutalna walka bronią białą, palną oraz nadnaturalnymi mocami została wzbogacona o elementy RPG.



