Red Stone Plateau - łamigłówki nie tylko dla szachistów (recenzja gry)

Wciągająca gra logiczna.





Red Stone Plateau – gra logiczna inspirowana szachami

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 4.4 i nowsze

Szachy również w świecie smartfonów mają oddane grono graczy. Nie do każdego przemawia jednak konieczność rozgrywania długich partii czy niezbyt atrakcyjna i monotonna oprawa graficzna. Obie kwestie postanowili rozwiązać twórcy nowej gry logicznej.Red Stone Plateau to tytuł inspirowany wspomnianą klasyczną grą planszową. Rozgrywka została jednak urozmaicona i opiera się na krótkich poziomach, które możemy przejść w zaledwie kilku ruchach.Każdy poziom to inny układ z kilkoma figurami szachowymi i przeszkodami. Po dotknięciu figury widzimy pola, na które może stanąć. Działa to również w przypadku przeciwnika.Pomaga to w doborze strategii i umożliwia swobodną grę również osobom, które nie miały wcześniej styczności z szachami. Do rozegrania mamy kilkadziesiąt poziomów. Poziom trudności wydaje się dobrze dobrany - nie frustruje, ale zapewnia nieco wysiłku intelektualnego.Rysunkowa oprawa graficzna może się podobać. Kolejny plus: gra nie męczy reklamami (przynajmniej na razie).Red Stone Plateau to dobrze wykonana gra dla fanów tytułów logicznych. Stanowi ciekawą wariację na temat szachów i zapewnia trochę treningu szarych komórek.