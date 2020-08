Brawlhalla debiutuje na Androidzie i iOS. Można już grać

Część użytkowników z pewnością kojarzy grę Brawlhalla. To bowiem dosyć popularna platformówka założeniami przypominająca chociażby serię Super Smash Bros. Pojawiła się ona na rynku niemalże trzy lata temu i najwidoczniej radzi sobie dosyć nieźle. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć decyzję deweloperów o stworzeniu wersji na Androida oraz iOS?



Część użytkowników z pewnością kojarzy grę Brawlhalla. To bowiem dosyć popularna platformówka założeniami przypominająca chociażby serię Super Smash Bros. Pojawiła się ona na rynku niemalże trzy lata temu i najwidoczniej radzi sobie dosyć nieźle. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć decyzję deweloperów o stworzeniu wersji na Androida oraz iOS?

Brawlhalla już na urządzeniach mobilnych



Do tej pory pojedynki w Brawlhalla można było toczyć na PC, PlayStation 4, Nintendo Switch oraz Xbox One. Ubisoft poinformował właśnie o poszerzeniu liczby dostępnych platform. Już od wczoraj (6.08) produkcja dostępna jest w Sklepie Play oraz App Store.







Co ważne, postarano się o wsparcie dla funkcji cross-play. Oznacza to, że osoby grające na np. PlayStation 4 bez problemu mogą walczyć z użytkownikami Androida. Nie ma raczej mowy o długim oczekiwaniu na potyczki, co z pewnością jest świetną wiadomością.



W Brawlhalla możemy sterować ponad 50 bohaterami. Nie są to jednak w pełni nieznane postaci. Często dodawane są tzw. „goście” znani z popularnych serii. Nic nie stoi więc na przeszkodzie by zagrać Larą Croft, Raymanem czy… Ben 10.



Produkcja jest rzecz jasna darmowa (zawiera mikropłatności), więc stanowi ciekawą alternatywę dla innych bitewnych tytułów. Od 2017 roku w Brawlhalla zagrało ponad 40 milionów osób.





Brawlhalla – skąd pobrać?



Grę wydawaną przez Ubisoft na systemy Windows oraz Android bez problemu znajdziecie w naszej bazie danych:







Źródło i foto: Ubisoft