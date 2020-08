Wiedźmin - Edycja Rozszerzona za darmo na GOG, trzeba się spieszyć

Stworzonego przez warszawski CD Projekt RED tytułu raczej nie trzeba przedstawiać. To pierwsza z trylogii gra opowiadająca o losach Geralta z Rivii na podstawie opowiadań i sagi Wiedźmin autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, choć rozgrywająca się już po wydarzeniach z prozy polskiego pisarza. Z drugiej strony jeśli to czytacie, to raczej dobrze wiecie, czym jest książkowy i elektroniczny Wiedźmin.

Pamiętacie jeszcze darmowego Wiedźmina 3?

Aby zaopatrzyć się w pierwszą część Wiedźmina w wersji rozszerzonej, trzeba wejść na stronę GOG i zalogować się na swoje konto, albo od razu odnaleźć. Później klikamy w przycisk odebrania produkcji, który powiąże na zawsze Wiedźmina - Edycję Rozszerzoną z naszym osobistym kontem na platformie GOG (która także należy do grupy CD Projekt). Możemy też to zrobić wWcześniej, choć warunkiem było posiadanie produkcji na innej platformie. Mogła to być edycja konsolowa lub ze Steam. Mimo znacznie nowszego i droższego tytułu, pod pewnym względem promocja nie była aż tak dobra jak obecna. W końcu i tak musieliśmy mieć inną kopię, ale najbardziej opłacała się, jeśli nie mieliśmy jej na PC, a jedynie na konsoli.Do kiedy trzeba przeprowadzić całą procedurę z pierwszą częścią Wiedźmina na GOG? Niestety to bardzo szybka akcja. Gra dostępna jest bezpłatnie wyłącznie do dzisiejszej północy (czyli czwartku 6 sierpnia o 23:59). Później wróci do regularniej ceny. Choć trzeba przyznać, że nie jest to bardzo drogi tytuł. Do tego GOG często umieszcza go na wyprzedażach.