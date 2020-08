Wilmot's Warehouse i 3 out of 10, EP 1 za darmo w Epic Games Store

Wilmot's Warehouse w Epic Games Store

Całkiem świeża, bo wydana niecały rok temu gra logiczna, w której planujemy rozmieszczenie towarów w magazynie. Wszystko widzimy z rzutu od góry z prostą grafiką zawierającą niewiele kolorów. Sprawia wrażenie rysowanej ręcznie. Gra może kojarzyć się z klasycznym Sokoban, choć ma inne zasady. Tydzień temu w Epic Games Store zapowiedziano na dziś tylko jedną darmową grę. Miał nią być Wilmot's Warehouse. Tymczasem okazało się, że posiadacze kont na platformie twórców Fortnite dostaną także 3 out of 10, EP 1: Welcome To Shovelworks. Przyszły tydzień zapowiada się w pewnym sensie podobnie. Epic ujawnił dwa kolejne tytuły, ale wiemy nawet o trzech, choć ostatni nie będzie oferowany aż przez tydzień. Znajdzie się nawet i czwarta pozycja.Całkiem świeża, bo wydana niecały rok temu gra logiczna, w której planujemy rozmieszczenie towarów w magazynie. Wszystko widzimy z rzutu od góry z prostą grafiką zawierającą niewiele kolorów. Sprawia wrażenie rysowanej ręcznie. Gra może kojarzyć się z klasycznym Sokoban, choć ma inne zasady.





W dostępnym także w naszej bazie Sokoban++ musimy przemieścić paczki w magazynie na odpowiednie miejsca i zadbać o to, aby nie zablokować siebie ani skrzyń. Za to w Wilmot's Warehouse trzeba odpowiednio posegregować towary, aby szybko mieć do nich dostęp. Utrudnieniem jest szczegółowy widok tylko dla części pola widzenia, więc trzeba mniej więcej pamiętać, co gdzie umieściliśmy.



3 out of 10, EP 1: Welcome To Shovelworks

Komediowa produkcja przygodowa, w której nasza postać jest nowym pracownikiem nietypowego studia deweloperów gier - do tej pory nie powstała w nim żadna dobra pozycja. Jak czytamy w Epic Games Store "Dołącz do nieustających przygód programistów z najgorszego na świecie studia gier wideo, gdzie przyjdzie im mierzyć się zarówno z absurdalnymi, jak i branżowymi sytuacjami. W tym tygodniu Midge dołącza do Shovelworks Studios jako nowy animator." musimy przemieścić paczki w magazynie na odpowiednie miejsca i zadbać o to, aby nie zablokować siebie ani skrzyń. Za to w Wilmot's Warehouse trzeba odpowiednio posegregować towary, aby szybko mieć do nich dostęp. Utrudnieniem jest szczegółowy widok tylko dla części pola widzenia, więc trzeba mniej więcej pamiętać, co gdzie umieściliśmy.Komediowa produkcja przygodowa, w której nasza postać jest nowym pracownikiem nietypowego studia deweloperów gier - do tej pory nie powstała w nim żadna dobra pozycja. Jak czytamy w Epic Games Store "Dołącz do nieustających przygód programistów z najgorszego na świecie studia gier wideo, gdzie przyjdzie im mierzyć się zarówno z absurdalnymi, jak i branżowymi sytuacjami. W tym tygodniu Midge dołącza do Shovelworks Studios jako nowy animator."





Na razie tylko pierwszy epizod. Czy w takim razie nie dostaniemy więcej za darmo? Wręcz przeciwnie. To premiera gry i co tydzień będziemy dostawać w pełni bezpłatnie kolejne odcinki na Epic Games Store. Szkoda tylko, że nie ma polskiej wersji językowej, a sama angielska. W tego typu tytule przydała by się chociaż lokalizacja napisów.



Zobacz również: Quake i Quake II za darmo podczas QuakeCon at Home



Na razie tylko pierwszy epizod. Czy w takim razie nie dostaniemy więcej za darmo? Wręcz przeciwnie. To premiera gry i co tydzień będziemy dostawać w pełni bezpłatnie kolejne odcinki na Epic Games Store. Szkoda tylko, że nie ma polskiej wersji językowej, a sama angielska. W tego typu tytule przydała by się chociaż lokalizacja napisów.

dostępnej w naszej bazie aplikacji Epic Games Launcher i wejść w sekcję sklepu. Nieco niżej powinniśmy odszukać darmowe pozycje, które należy dodać do konta. Alternatywnie można też wejść na główną stronę internetową Epic Games, zalogować się na swoje konto i tam również przewinąć widok nieco do dołu, aż zobaczy się sekcję "Bezpłatne gry".



Za tydzień aż 3 premiery i 4 gry w Epic Games Store

Teoretycznie w sekcji na następny tydzień widać tylko dwie gry. Remnant: From the Ashes i opisane przeze mnie już wczoraj The Alto Collection, które w takim razie nie jest zaskoczeniem. Więc czemu w obecnej sytuacji użyłem sformułowania o 4 grach i 3 premierach w śródtytule? Oczywiście Alto Collection będzie premierą, ale dostaniemy też premierowo drugi epizod 3 Out of 10.



Pozornie tylko dwie darmowe gry za tydzień, ale dostaniemy aż 4, w tym 3 premiery / foto. Epic Games Store



Poza tym, należy pamiętać o jednodniowej promocji z Total War Saga: Troy, które też będzie oferowane za darmo w Epic Games Store tego samego dnia. Łącznie daje to 4 pozycje. Jednak w ostatnim przypadku trzeba będzie się spieszyć i szybko powiązać grę z kontem. Oby serwery Epic Games wytrzymały. Ostatnie problemy z rozdawaniem Watch Dogs 2 przez Ubisoft pokazują, że krótkie promocje mogą nadmiernie obciążyć infrastrukturę.



Zobacz również: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege za darmo z grafikami GeForce i komputerami



Źródło i foto: Epic Games Co zrobić, aby zdobyć obie gry na platformie Epic Games? Wystarczy zalogować się wi wejść w sekcję sklepu. Nieco niżej powinniśmy odszukać darmowe pozycje, które należy dodać do konta. Alternatywnie można też wejść na główną stronę internetową Epic Games, zalogować się na swoje konto i tam również przewinąć widok nieco do dołu, aż zobaczy się sekcję "Bezpłatne gry".Teoretycznie w sekcji na następny tydzień widać tylko dwie gry. Remnant: From the Ashes i, które w takim razie nie jest zaskoczeniem. Więc czemu w obecnej sytuacji użyłem sformułowania o 4 grach i 3 premierach w śródtytule? Oczywiście Alto Collection będzie premierą, ale dostaniemy też premierowo drugi epizod 3 Out of 10.Poza tym, należy pamiętać o, które też będzie oferowane za darmo w Epic Games Store tego samego dnia. Łącznie daje to 4 pozycje. Jednak w ostatnim przypadku trzeba będzie się spieszyć i szybko powiązać grę z kontem. Oby serwery Epic Games wytrzymały. Ostatnie problemy z rozdawaniem Watch Dogs 2 przez Ubisoft pokazują, że krótkie promocje mogą nadmiernie obciążyć infrastrukturę.Źródło i foto: Epic Games

Dwie darmowe produkcje i ciekawe pozycje za tydzień.