Xbox Live Gold nigdzie się nie wybiera. Microsoft reaguje na plotki

Smutne wieści.





Xbox Live Gold - zbędna usługa?

„Aktualizacja usługi online Xbox” umieszczona w Umowie o świadczeniu usług Microsoft odnosi się do podstawowej usługi Xbox, która obejmuje takie funkcje jak zapis cross-play czy zaproszenia do znajomych. Ta aktualizacja językowa ma na celu odróżnienie tej podstawowej usługi od płatnej subskrypcji Xbox Live Gold. Nie wprowadzono żadnych zmian w działaniu Xbox Live Gold. W tej chwili nie planujemy zaprzestania sprzedaży Xbox Live Gold. Obecnie jest to ważna część gier na konsoli Xbox i tak będzie w przyszłości.





Źródło: Microsoft

Kilka dni temu w sieci pojawiły się doniesienia jakoby Microsoft planował zrezygnować z usługi Xbox Live Gold . Tym samym granie po sieci miało stać się darmowe. Najnowsze doniesienia – tym razem wprost od koncernu – temu wszystkiemu zaprzeczają. Czy więc jesteśmy skazani na płatny multiplayer? To wbrew pozorom nie jest takie oczywiste.W umowie o świadczeniu usług pojawił się dosyć nieprzejrzysty zapis o „aktualizacji usługi online Xbox”. Część konsumentów pomyślała więc, że chodzi o zmianę nazewnictwa abonamentu Live Gold.w oświadczeniu skierowanym do redakcji The Verge:U niektórych – po lekturze powyższego cytatu - może pojawić się uczucie lekkiej konsternacji. Z wypowiedzi rzecznika wynika jasno, że na razie, więc za granie po sieci nadal trzeba płacić.Nie oznacza to jednak, iż np. za pół roku ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Być może Xbox Live Gold stanie się darmowym rozwiązaniem pozwalającym na zabawę bez konieczności uiszczania co miesięcznej opłaty. Taki scenariusz jest sugerowany przez… Microsoft.Oczywiście nie wprost. Halo Infinite – jedna z pierwszych gier na Xbox Series X – posiadać będzie dedykowany i bezpłatny tryb wieloosobowy. Gigant z Redmond zrobiłby więc wyjątek dla jednej produkcji? Moim zdaniem takie posunięcie zdenerwowałoby graczy. Warto przy tym pamiętać, że niedawnoMimo oświadczenia firmy, przyszłość subskrypcji nie jest do końca klarowna.Źródło: The Verge / Foto. pexels.com (Anthony)