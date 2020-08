The Alto Collection wkrótce za darmo na premierę w Epic Games Store

Kolejne premiery za darmo w Epic Games Może pamiętacie takie mobilne gry jak Alto’s Adventure i Alto’s Odyssey? Możecie znać je ze smartfonów i tabletów, ale wkrótce pojawią się też na większych urządzeniach. Wydawca zapowiedział premierę kompilacji obu produkcji w formie The Alto Collection na PC, Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Co ważne, przez tydzień będzie do odebrania zupełnie za darmo na Epic Games Store.



To już druga podobna akcja z Epic Games Store w ostatnim czasie. W czerwcu gracze otrzymali Samurai Shodown NeoGeo Collection bezpłatnie już w dniu premiery. Również wyróżniono tylko posiadaczy kont na Epic Games Store i to przez tydzień. Gra była tak samo kompilacją starszych tytułów (w tamtym wypadku nawet siedmiu zremasterowanych klasyków). Jeszcze lepiej ma być za tydzień 13 sierpnia. Wtedy na platformie twórców Fortnite przez dobę odbierzemy za darmo zdecydowanie większą i co ważne zupełnie nową (a nie będącą remasterem czy kompilacją) pozycję w dniu premiery - Total War Saga: Troy.



W grze odwiedzimy różne krajobrazy, choć wbrew screenom nie tylko o wschodzie i zachodzie słońca / foto. Alto Team



Alto’s Adventure i Alto’s Odyssey za darmo w The Alto Collection

Obie gry z kolekcji charakteryzują się ładną, choć dość prostą grafiką. Nie jest to bynajmniej rozpikselowany styl retro, a oszczędna w szczegóły koncepcja jak chociażby w serii Go (Lara Croft Go, Hitman Go). Produkcja jest runnerem, w którym będąc pasterzem o tytułowym imieniu Alto, podążamy za swoimi lamami, które postanowiły uciec ze stada. Jak można przeczytać w informacji prasowej "W tej kolekcji będziesz podróżować po pięknych alpejskich wzgórzach i ich dziczy, szybować nad smaganymi wiatrem wydmami w fantastycznym miejscu z dala od domu. Każdy generowany proceduralnie bieg zapewnia nową inspirację i nowy zestaw wyzwań, które płynnie łączą ze sobą nasze unikalne krajobrazy."





Podczas rozgrywki poznamy też nowych przyjaciół, zbierzemy różne elementy i będziemy musieli unikać przeciwników. Wykonamy nawet powietrzne ewolucje, które czasowo zwiększają prędkość naszej postaci. A to wszystko do odebrania za darmo na Epic Games Store pomiędzy 13, a 20 sierpnia, więc już za nieco ponad tydzień.



Pobierz Epic Games Launcher na Windowsa

