Granie w chmurze Microsoft xCloud wkrótce w Polsce. Konkurent GeForce Now

Ponad 100 gier na PC, konsoli i chmurze Microsoft xCloud

Jedynie Nvidia nie miała nic przeciwko, aby zapewnić wsparcie użytkownikom także nad Wisłą ze swoim GeForce Now. I doczekała się konkurenta w postaci Microsoft xCloud. Albo raczej doczeka, bo dziś dowiedzieliśmy się dopiero o zapowiedzi, ale usługa jeszcze nie wystartowała. Będziemy mogli są sprawdzić w fazie beta od 15 wcześnia tego roku. Tego dnia zawita do takich 22 krajów jak: Austria, Belgia, Kanada, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Korea Południowa, Szwecja, Swajcaria, Wielka Brytania i USA. Inne zostaną dołączone do programu w późniejszym terminie.Aby skorzystać z usługi xCloud należy być abonentem Xbox Games Pass Ultimate, który kosztuje 54,99 złotych miesięcznie. Poza możliwością grania w chmurze w produkcje z Xbox One (czy poniekąd niektóre z PC dostępne w sklepie Microsoft Store), użytkownicy mogą cieszyć się biblioteką ponad 100 gier na konsolę oraz system Windows 10 (tylko z Microsoft Store), abonamentem Xbox Live Gold czy zniżkami na cyfrowe pozycje. Sumarycznie to bardzo ciekawa propozycja, tym bardziej, że wciąż można zdobyć pierwszy miesiąc subskrypcji za 4 złote zamiast pełnej ceny. Oby promocja nie skończyła się przed wprowadzeniem xCloud.Tytuły z biblioteki obsłużymy nieco inaczej niż z GeForce Now. Nie będziemy bazować na kupionych niezależnie produkcjach, a właśnie dostępnych w ramach Xbox Games Pass Ultimate. W dodatku na razie tylko na smartfonach i tabletach z Androidem dzięki). Wersja na iOS jest we wcześniejszej fazie testów, a niestety nie przygotowano programu na komputery ani smart TV, które są obsługiwane przez GeForce Now. Ale kto wie, może dedykowane aplikacje ukażą się kiedyś również na te platformy.Innym technicznym minusem względem GeForce Now jest konieczność użytkowania gamepada od Xbox One (lub kompatybilne z konsolą Microsoftu, ale innych firm), ewentualnie PS4. Teoretycznie nie ma zablokowanego przesyłania komend z innych gamepadów, ale przeglądając wypowiedzi użytkowników widać, że mogą być problemy z tanimi urządzeniami, których raczej nie ma GeForce Now. Ewentualnie skorzystamy z ekranowego wirtualnego kontrolera.Źródło i foto: Microsoft