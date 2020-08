W nowe gry na PlayStation nie zagrasz kontrolerem DualShock 4. Słuszna decyzja Sony?

Miłośnicy pada DualShock 4 będą zawiedzeni.





Czy DualShock 4 zadziała z PlayStation 5? Znamy odpowiedź

Nowy kontroler DualSense dla PlayStation 5 prezentuje się bardzo futurystycznie. | Źródło: Sony

"będą działały z wspieranymi grami z PS4 na PlayStation 5"

Decyzja Sony to chęć zwiększenia zysków - gracze nie są zadowoleni

Microsoft przyjął zupełnie odmienną postawę dotyczącą kontrolerów

Xbox Series X został zaprojektowany w sposób o wiele bardziej konserwatywny niż nowa konsola Sony. | Źródło: Microsoft

Granie w gry może stać się droższe niż do tej pory

Sony udostępniło światu nowe informacje związane z konsolą PlayStation 5 i są to wieści niezwykle istotne, zwłaszcza z perspektywy miłośników marki, którzy mają już w swoich domach PlayStation 4. Poprzez nowo opublikowany wpis na blogu oficjalnie potwierdzono, że kontrolery DualShock 4 z PlayStation 4 będą wprawdzie działały z konsolą PlayStation 5, ale wyłącznie w przypadku niektórych gier.Wiele osób zastanawia się czy kontroler z PlayStation 4 działał będzie z PlayStation 5 . Otóż krótka odpowiedź brzmi:. Sony poinformowało właśnie, że DualShock 4 nie będzie współpracował z grami tworzonymi z myślą o PS5. Sony uważa, że gry napisane z myślą o PlayStation 5 powinny wykorzystywać pełnię możliwości oferowanych przez nowy kontroler DualSense Dowiedzieliśmy się jednak, że DualShock 4 oraz inne licencjonowane kontrolery do PlayStation 4. Sony w tej chwili nie podaje kompatybilnych tytułów, ale potwierdza, że poprzez kontrolery rozumie także kierownice, joysticki i inne akcesoria, takie jak PS Move Motion Controllers i PlayStation VR Aim Controller. Sony podało też, że PlayStation Camera dla PS4 będzie działać z PS5, pod warunkiem zastosowania specjalnego adaptera, który zostanie zaoferowany bezpłatnie korzystającym z PS VR. Zła wiadomość jest taka, że lista gier z PlayStation 4 działających na PlayStation 5 nie zanosi się na przesadnie rozbudowaną.Dla porządku przypominamy, że PlayStation 4 również oficjalnie nie wspierało kontrolerów z konsoli PlayStation 3.Sony uznaje, że pełne wsparcie dla kontrolerów z PlayStation 4 na PS 5 nie ma sensu i trudno jest w tym doszukiwać się uzasadnienia innego niż czysto ekonomicznego. W końcu gracze pragnący zaznać frajdy płynącej z kanapowej rozgrywki ze znajomymi tak czy siak odżałują pieniądze na zakup drugiego kontrolera kontroler DualSense, prawda?Część graczy komentujących decyzję uważa, że to właśnie oni powinni móc zadecydować o tym, czy na nowej konsoli PlayStation 5 będą chcieli korzystać z pełni możliwości oferowanych przez kontroler DualSense, czy też w pewnych przypadkach zrezygnować z nich i zaoszczędzić przy tym nieco grosza, korzystając ze starych akcesoriów.Osoby decydujące się na zakup konsoli Xbox Series X znajdą się w lepszej sytuacji. Gigant z Redmond dokonuje jedynie niewielkich zmian w swoim kontrolerze, a przedstawiciele firmy poinformowali już, że kontrolery z Xboxa One będą współpracować z nową konsolą.Gracze wyczekujący premiery konsol nowej generacji będą musieli nastawić się na wydatki nie tylko związane ze sprzętem i akcesoriami, ale także z grami. Coraz więcej wskazuje na to, że tytuły AAA podrożeją i to odczuwalnie. Cena NBA 2K21 na PlayStation 5 i Xbox Series X wynosiła będzie 69,99 dolarów i będzie o 10 dolarów (ok. 40 złotych) wyższa niż cena NBA 2K21 w wersji na obecną generację urządzeń. Podobny los może spotkać tytuły wydawane z myślą o komputerach osobistych.Ach, gdyby tylko zarobki w Polsce rosły równie szybko jak ceny towarów, prawda? ;)Źródło: Sony