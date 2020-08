Diablo Immortal nadal powstaje. Pojawił się nowy zwiastun

Premiera coraz bliżej.





Diablo Immortal - nowy zwiastun

Chyba wszyscy pamiętają Blizzcon 2018, kiedy to zaprezentowano mobilne Diablo Immortal. Sposób prezentacji gry odbił się szerokim echem na całym świecie i pozostawił trwałą rysę na wizerunku deweloperów. Twórcy jednak nie odpuszczają – produkcja nadal powstaje i co by nie mówić… wygląda coraz lepiej.Tak przynajmniej wynika z nowego materiału wideo ukazanego na targach ChinaJoy. Zwiastun nie pozostawia złudzeń –w stosunku do tego, co mieliśmy okazję oglądać podczas zeszłorocznego BlizzConu. Ulepszono nie tylko modele postaci, ale także dodano nowe mapy i elementy rozgrywki.Wygląda więc na to, że prace nad Diablo Immortal nieustannie się toczą i każdy dzień zbliża nas do premiery tejże gry.Na głównej stronie niezmiennie wyczytać możemy komunikat „wkrótce na urządzeniach z Androidem oraz iOS". Pozostaje więc czekać.Więcej fanów marki czeka z pewnością na Diablo IV. W tym przypadku premiera jest niewątpliwie jeszcze bardziej odległa. Deweloperzy mają teraz naprawdę trudne zadanie, gdyż raczej społeczność nie nabierze się kolejny raz na obietnice bez pokrycia.Źródło: YouTube / Foto. Blizzard