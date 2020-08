Genialna decyzja Microsoftu, która może zaboleć fanów PlayStation

Xbox Live Gold przejdzie na emeryturę?

Xbox Live Gold odchodzi, a granie multiplayer będzie darmowe. Microsoft nie zmusi Cię do wykupienia abonamentu Xbox Game Pass Ultimate, by móc grać online.

Xbox Live Gold is going away and playing online multiplayer will be free. They will not force you into Ultimate to play online. — grubbsnax is back (@JeffGrubb) July 31, 2020

Jeśli jesteście posiadaczami konsol nowej generacji, to z pewnością nie obce jest Wam zjawisko płacenia abonamentu, by móc grać online. Dotyczy to zarówno PlayStation 4, Nintendo Switch oraz Xbox One. Wszystko wskazuje na to, że swoją politykę w tej kwestii już niedługo zmieni Microsoft. Na co muszą przygotować się użytkownicy?Xbox Live Gold to usługa pozwalająca na zabawę multiplayer osobom posiadającym konsole od giganta z Redmond. Część subskrybentów z pewnością zauważyła jednak, że Microsoft od dłuższego czasu niezbyt kwapi się do promocji tego rozwiązania. Znacznie częściej można w sieci dostrzec zachętę do wypróbowania abonamentu Xbox Game Pass.Oferowane każdego miesiąca darmowe gry także nie powalały. Co więcej, niedawno zrezygnowano przecież z możliwości wykupienia rocznej subskrypcji. Jak wynika z najnowszych doniesień, wszystko to miało swój powód. Dziennikarz portalu VentureBeat, Jeff Grubb, mówi wprost: