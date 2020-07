Tom Clancy’s Rainbow Six Siege za darmo z grafikami GeForce i komputerami

Producenci kart graficznych, procesorów czy innego sprzętu komputerowego co jakiś czas organizują promocje, w których można w gratisie otrzymać elektroniczny egzemplarz gry na PC. Tym razem odpowiadająca za karty graficzne Nvidia rozdaje Rainbow Six Siege Gold Edition wraz z GPU z linii RTX. Co ważne, nie chodzi wyłącznie o osobno kupione grafiki.

Promocja Nvidii będzie trwać prawie miesiąc

Zieloni nagradzają także gotowe zestawy. W takim razie wystarczy kupić kartę graficzną lub gotowy zestaw komputerowy tudzież laptopa z jednym z GPU Nvidia RTX. Modele objęte promocją, to: GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2060 Super, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2070 Super, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2080 Super i GeForce RTX 2080 Ti. W takim wypadku to wszystkie egzemplarze z dopiskiem RTX poza mocarnym. Choć grupa docelowa Titana z racji jego astronomicznej ceny (12499 złotych) jest na pewno wyjątkowo wąska. Poza tym, to linia Titan, a nie GeForce.Co ważne, posiadacze wymienionego sprzętu nie dostaną gołej edycji Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, a specjalną Gold Edition. Jak zaznacza Nvidia "Gold Edition zawiera 16 Operatorów, specjalne stroje, skiny, 5-letni Season Pass dający dostęp do wszystkich 6 Operatorów, którzy zostaną wprowadzeni w tym roku, a członkostwo VIP, szybsze postępy w Battle Pass i wiele więcej."Więcej szczegółów na temat promocji można uzyskać na dedykowanej. Lista partnerów jest całkiem długa, więc mamy do wyboru sporo firm, które biorą udział w promocji. Łącznie obejmuje 12 sieci sklepów (nie tylko czysto internetowych), w tym 3 firmowe sklepy polskich producentów komputerów. Akcja potrwa do 27 sierpnia tego roku. To kolejne dobre wieści z obozu Nvidii. W końcu dopiero co informowaliśmy, że jej usługa grania w chmurze. Dzięki temu nie trzeba szukać ręcznie kompatybilnych gier.