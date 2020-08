Agent from C.O.G.O.O. - powiew świeżości dla pecetowego klasyka (recenzja gry)

Ciekawa odsłona popularnego niegdyś Sapera.





Agent from C.O.G.O.O. – mobilna wariacja na temat Sapera

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,09 zł-9,99 zł za element / Android: 4.2 i nowsze

Dawno, dawno temu, gdy dla zabicia czasu nie sięgaliśmy po smartfona, niezwykle popularna była pewna prosta gra komputerowa, w której chodziło o odnajdywanie ukrytych min. Mowa oczywiście o Saperze. Okazuje się, że klasyczny tytuł można z powodzeniem przenieść na ekrany dotykowe - i to w ciekawej formie.Agent from C.O.G.O.O. to gra logiczna, której mechanika to praktycznie wierna kopia wspomnianego windowsowego tytułu. Zamiast min szukamy jednak tajnych agentów, a pole do gry wyznaczają mapy poszczególnych krajów.Wszystko ubrane jest bowiem w fabularną otoczkę. Musimy powstrzymać międzynarodową organizację przestępczą. W tym celu przemierzamy cały świat i szukamy ukrytych agentów.Nie jest to oczywiście przesadnie istotne dla samej rozgrywki, ale dodaje nieco świeżości i uatrakcyjnia całą grę wizualnie. Reszta to dobrze znany mechanizm - odkrywamy pola, bierzemy pod uwagę wyświetlane cyfry pomocnicze i oznaczamy lokalizacje agentów.Łącznie do rozegrania mamy kilkaset poziomów (każdy kraj ma trzy stopnie trudności), co zapewnia zabawę na długie godziny.Agents from C.O.G.O.O. to ciekawa produkcja, nie tylko dla fanów Sapera. Fabularna oprawa, przemyślana i płynna obsługa oraz nienachalne wykorzystanie reklam sprawiają, że gra ma szansę odnieść sukces.