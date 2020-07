Dostałeś zaproszenie do bety Cyberpunka 2077? To oszustwo

Jeśli ostatnio otrzymałeś email przyznający Ci dostęp do bety Cyberpunka 2077, to niestety nie jest pochodzi on od nas. Takie przypadki zdarzają się od co najmniej kilku ostatnich tygodni. Kiedy kontaktujemy się z Tobą poprzez email, to ten zawsze pochodzi z adresu @cdprojektred.com.

1/2 If you recently received an email claiming to be granting you beta access to Cyberpunk 2077, it's not from us. Unfortunately, there have been more of these being sent out over the past few weeks. When we contact you via email, it'll always come from @ cdprojektred com address