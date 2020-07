Nawyki graczy zdumiewają. Opera GX publikuje dane globalnego badania

Piwo czy energetyk

Nieco ponad rok po premierze podczas targów E3 w Los Angeles Opera GX publikuje wyniki badania graczy z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Brazylii, Rosji i Polski dotyczące ich preferencji oraz nawyków. Ankietowano ponad 190 tys. użytkowników gamingowej przeglądarki.Użytkownicy Opery GX uwielbiają grać zarówno na komputerach PC, jak i na urządzeniach mobilnych. Zaczynają w bardzo młodym wieku: 34% badanych, którzy obecnie grają na smartfonach lub tabletach, otrzymało pierwsze urządzenie tego typu już w dzieciństwie w celu zajęcia się czymkolwiek.29% otrzymało konsolę na gwiazdkę, natomiast 26% pierwszych wrażeń doznało grając w Mortal Kombat na automatach. Co ciekawe wiek wejścia w świat gamingu jest różny w zależności od kraju, albowiem duża część graczy z Wielkiej Brytanii i USA zaczęła dzielić pierwsze doświadczenia z grą na Wii ze swoimi rodzicami.Zapytano graczy o ulubione napoje, które spożywają w trakcie wirtualnych potyczek. Jak się okazuje, ci którzy spędzają mniej czasu przed ekranem, częściej sięgają po napoje alkoholowe jak wino czy piwo, podczas gdy ci, którzy poświęcają swojemu hobby więcej niż 5 godzin dziennie, preferują napoje energetyzujące lub gazowane.Gracze niechętnie przyznają ile czasu spędzają przed ekranem. W tym przypadku twórcy przeglądarki musieli aż dwa razy zadać to niewygodne pytanie. Za drugim razem deklarowany przez graczy czas spędzany przed ekranem wzrósł: aż jedna trzecia ankietowanych za drugim razem podała wyższe wartości. 31% przyznało, że gra, 30% spędza przed komputerem od 5 do 6 godzin, natomiast 39% zadeklarowało, że gra od 7 godzin wzwyż.Podczas gdy na całym świecie większość badanych deklaruje, iż gra. To Polacy w 53%, Brytyjczycy w 53% i Amerykanie w 54% okazują się najbardziej skłonni do grania w 4 lub więcej gier równocześnie.Jako iż przemoc jest powszechnym aspektem wielu gier, Opera zapytała graczy o ich stosunek do niej. Z badania wynika, iż Amerykanie i Brytyjczycy wydają się najmniej wrażliwi na przemoc w grach. Co ciekawe to Brazylijczycy i Rosjanie okazują się największymi pacyfistami. Wśród polskich graczy znaczną większość stanowią osoby nie stroniące od przemocy (52%), blisko jedna trzecia z nich (28%) jest najmniej wrażliwa na brutalność w grach.Ogólnie rzecz biorąc, im więcej czasu gracze spędzają przed ekranami, tym mniej są wrażliwi na przemoc. Z raportu jednoznacznie wynika, że ankietowani grający ponad 8 godzin dziennie okazują się być najmniej wrażliwi na wirtualną brutalność. Patrząc z punktu widzenia przedziału wiekowego, gracze w wieku od 18-34 okazali się najmniej stroniący od brutalności w grach.Z badania przeprowadzonego przez Operę GX wynika jasno, że chociaż żadna z płci nie ma ulubionej pory na granie, to kobiety nieznacznie bardziej preferują wirtualne zmagania w nocy. 13% spośród kobiet spędza czas przed ekranem w godzinach od 17 do rana, w przypadku mężczyzn ten odsetek jest mniejszy (10%).Płeć jest także wyróżnikiem pod względem preferowanych typów gier. Kobiety bardziej kierują swoje zainteresowanie w kierunku gier przygodowych (61%), RPG (56%), akcji (42%), MMORPG (40%) oraz strategicznych (31%). Natomiast gracze płci męskiej są zagorzałymi fanami strzelanek. 65% stwierdziło, że gra w FPS, następnie w gry akcji i przygodowe (po 52%) oraz RPG (45%).Co ciekawe, ponad połowa ankietowanych kobiet (53%) ceni w grach wiedzę (wobec 49% mężczyzn). Wśród mężczyzn było natomiast więcej osób (24%), które ceniły sobie władzę (wobec 21% kobiet) w wirtualnym świecie. Dla obu płci honor jest trzecią najważniejszą wartością (18% kobiet i 19% mężczyzn).Ponad połowa graczy, którzy wzięli udział w ankiecie Opery GX (53%) nie streamuje, ale lubi oglądać streamerów, podczas gdy jedna trzecia to streamerzy. Spośród wszystkich rynków największy odsetek streamerów miały Stany Zjednoczone i Rosja.Jeśli chodzi o wydatki na sprzęt i gry to gracze z Niemiec najbardziej patrzą na ceny gier. Globalnie 51% ankietowanych używa jednego monitora, z wyjątkiem Niemców, gdzie aż 54% graczy używa co najmniej dwóch wyświetlaczy. W Polsce połowa entuzjastów gier korzysta tylko z jednego monitora (50%). Z kolei na laptopie gra 25% polskich graczy, a z dwóch monitorów korzysta zaledwie 17%.Na podstawie wyników ankiety zespół badawczy Opera GX stworzył 5 profili graczy. Aby dowiedzieć się, do której grupy dany gracz należy, wystarczy rozwiązać specjalny. Znajdziecie go na stronie pełnego raportu z badania Źródło: Opera