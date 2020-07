Hello Neighbor 2 Alpha 1 za darmo na Steam i Microsoft Store

Wydana na PC, Xbox One, Switcha, a nawet Androida i iOS skradanka z widokiem FPP pod tytułem Hello Neighbor od studia Dymanic Pixels (obecnie znanego jako Eerie Guest) wkrótce doczeka się drugiej części. Wczesną wersję pierwszego wydania (po drodze dostaliśmy też Hello Neighbor: Hide and Seek) opublikowano niegdyś za darmo i podobnie ma się teraz z Hello Neighbor 2 Alpha 1.

foto. Steam

Jeszcze trudniejsze podchody

Grę można sprawdzić za darmo na Microsoft Store, ale co ważniejsze, również na Steam. W pierwszej części szpiegowaliśmy swojego sąsiada mieszkając na przedmieściach. W naszej głowie coraz mocniej kiełkowała myśl, że ukrywa jakiś mroczny postępek. Musieliśmy nie dać się złapać, ale też jak najlepiej podpatrzeć jego tajemnice.W wypadku dwójki nieco zmieniono założenia, ale nie jest to rewolucja. Nasza postać, to dziennikarz, który chce wyjaśnić sprawę tajemniczych zaginięć mieszkańców Raven Brooks. Specjalnie udaje się do tego zakątka i oczywiście znów nasze śledztwo nie będzie należało do najbanalniejszych.W dwójce poprawiono sztuczną inteligencję i oddano graczowi do dyspozycji całkiem spory kawałek miasteczka. Rozgrywka ma być podobna, choć trudniejsza niż w pierwszej części. Komputer będzie reagował dynamicznie na schematy działania graczy.