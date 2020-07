Spirit Sprint - gra bez wad? (recenzja gry)

Tytuł zręcznościowy godny polecenia.





Spirit Sprint – runner w tajemniczym świecie zwierząt

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 6,39 zł-65,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Tak zwane runnery cieszą się sporą popularnością wśród mobilnych graczy. Nic dziwnego - nieskomplikowane sterowanie i wciągająca rozgrywka zachęcająca do osiągania coraz lepszego rezultatu dobrze sprawdzają się w świecie smartfonów.Spirit Sprint to nowy przedstawiciel gatunku, który robi bardzo dobre pierwsze… i drugie wrażenie. Sterujemy w nim różnorodnymi zwierzętami i przemierzamy nieco tajemniczy świat.Zmiany postaci odbywają się co jakiś czas i dodają zabawie różnorodności. Wraz z nowym zwierzęciem zmienia się bowiem sposób sterowania - nie jest jednak skomplikowany i opiera się na uderzaniu palcem w ekran lub chwilowym przytrzymaniu. W miarę rozwoju i zdobywania wirtualnych monet możemy stosować ulepszenia, a także odblokowywać nowe zwierzęta. Rozgrywka jest dobrze przemyślana, poziom trudności nie frustruje i zapewnia dobrą zabawę.Rysunkowa oprawa graficzna i ścieżka dźwiękowa to kolejny plus. Twórcy stworzyli różnorodne światy, które cieszą oko. Mikropłatności i reklamy służą - przynajmniej na razie - jedynie względom estetycznym (odblokowywanie nowych zwierząt) i niektórym ułatwieniom (np. wznowienie poziomu po przegranej). Nie zaburzają więc dobrej zabawy.Spirit Sprint to bardzo udana produkcja. Trudno się do czegoś przyczepić. Pozostaje zatem zachęcać do instalowania.