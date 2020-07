Next Up Hero i Tacoma za darmo na Epic Games Store. Jakie bezpłatne gry za tydzień?

Dziś jeszcze do godziny 17:00 można odebrać bezpłatnie Torchlight II na Epic Games Store. Produkcja na pewno spodoba się fanom cyklu Diablo, to również całkiem niezły przedstawiciel gatunku hack’n’slash. Za to już po wspominanej godzinie będziemy w stanie dopisać do swojego konta platformy twórców Fortnite i Unreala aż dwie pozycje.

Tacoma również za darmo na Epic Games Store

RPG akcji zwykle kojarzą się z mrocznymi światami i szarymi lokacjami. Zasługa w tym chociażby serii Dark Souls i, gdzie trudno doszukiwać się radości i pastelowych barw. Next Up Hero jest inny. Kreskówkowa kolorowa grafika sprawia, że mamy zupełnie inny odbiór tej produkcji.Jednak mamy nawet coś wspólnego z Dark Souls. Śmierć naszej postaci, to nie koniec jej wojaży w świecie Next Up Hero. Może wtedy dołączyć do innego herosa jako dobry duch, aby go leczyć lub zostać przywołanym w postaci echo i pomagać mu w walce, choć wtedy echo nie jest aż tak potężned jak żyjący bohater.Coś ciekawego dla fanów pewnego działu przygodówek, które są w gruncie rzeczy określane symulatorami chodzenia. Do tego worka można wrzucić np. Everybody's Gone to the Rapture, Zaginięcie Ethana Cartera, Dear Esther czy Gone Home, który był poprzednim projektem ekipy The Fullbright Company odpowiedzialnej za Tacomę.