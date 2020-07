Rocket League przechodzi na free-to-play i... na Epic Games Store

Zaskakująca wiadomość.





Za darmo. Na zawsze

Sterujemy w niej bowiem małymi samochodzikami, a celem jest trafienie wielkiej kuli do bramki. Produkcja jest także niezwykle dynamiczna i zróżnicowana, przez co trudno o nudę. Nie bez powodu utrzymała się na rynku przez ponad pięć lat przy niemalże nieprzerwanym wzroście aktywnych użytkowników.Do tej pory za tytuł od studia Psyonix był płatny i można było go dorwać wyłącznie na Steam . W zeszłym roku jednak twórcy Rocket League zostali przejęci przez firmę Epic Games. Nie zapowiadało się jednak na to, co właśnie zostało ogłoszone.Okazuje się bowiem, że. Poza przejściem na model free-to-play (na wszystkich platformach), tytuł zniknie także ze Steam i Epic Games Store . Co więc z konsumentami, którzy za produkcję wydali ciężko zarobione pieniądze? Przygotowano dla nich zestaw bonusów.