Już jutro specjalne wydarzenie wspierające grające kobiety z okazji premiery filmu The Old Guard

10 lipca na platformie Netflix zadebiutował film The Old Guard. W ramach promocji najnowszego tytułu, zorganizowano specjalne wydarzenie, w którym kluczową rolę odegrają kobiety ze świata esportu i gamingu.



Wiele osób nadal uważa, że świat gamingu jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Najnowsze badania pokazują jednak, że 47 procent polskiej społeczności graczy stanowią kobiety (według Polish Games Research’19), a co czwarta kobieta jest fanką esportu. Oprócz tego aż 20% streamów na Twitchu prowadzą influencerki gamingowe.



The Old Guard to nie tylko film pełen akcji, ale także silny przekaz dotyczący kobiet. Andy, główna bohaterka grana przez Charlize Theron jest dowódczynią nieśmiertelnej drużyny, prawdziwą liderką z niezwykle silną osobowością. Nawiązując do najnowszej produkcji, a także do stale rosnącej reprezentacji kobiet w świecie gamingu, Netflix stworzył platformę, która ma zapewnić grającym kobietom większą widoczność i nadać pozytywny przekaz wewnątrz społeczności.







Old Guard Game Night

W niecodziennym wydarzeniu, naprzeciwko siebie staną dwa zespoły, prowadzone przez popularne streamerki gamingowe. Drużyny rywalizować będą w trzech najpopularniejszych tytułach w Polsce, czyli Counter Strike: Global Offensive, Fortnite i Valorant.



Zespoły będą się składać z trzech przedstawicielek polskiej sceny gamingowej i jednego influencera. W drużynie A wspólnie zagrają: Dżejdżejka, Nieuczesana, AL3XANDRAS i Gimper, z kolei szeregi drużyny B zasilą: Veneea, Kasix, Brunecia i TaZ.



