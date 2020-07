Endless Space Collection za darmo. Możecie zdobyć klucz na Steam

Niespodzianka. Dzisiejsza darmowa gra, to wcale nie zasługa Epic Games Store, GOG, Steam czy Humble Bundle, Uplay lub innej popularnej platformy. Bezpłatną kopię gry Endless Space Collection w postaci klucza na Steam można odebrać w niemieckim serwisie DLH. Jeśli nie znacie tego języka, to nie problem. Witryna jest dostępna też po angielsku.

Jak można przeczytać w opisie serwisu Steam - "Endless Space, to turowa strategia 4X rozgrywająca się w epoce kolonizacji przestrzeni kosmicznej we wszechświecie Bezkresnych. Daje ci ona możliwość wpływu na dowolną cechę Twojej cywilizacji, która walczy o galaktyczną dominację." Tytuł został wydany w 2012 roku przez Segę, a stworzyli go deweloperzy z Amplitude Studios.Ile dokładnie zaoszczędzimy? Obecna cena na Steam wynosi 35,99 złotych. Nie jest to jakaś ogromna kwota, ale dla fanów strategii, a szczególnie kosmicznych, do dobra okazja. Chociaż proces odbierania klucza nie jest do końca standardowy. Nie, nie jest trudny, ale trzeba trafić w pewne okienko czasowe.