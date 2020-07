Half-Life 3 oficjalnie anulowany przez Valve

Kto by się spodziewał?





Half-Life 3 został anulowany - jak wiele innych projektów

Czy Half-Life 3 powstanie na nowo?

Jeśli mieliście w najbliższych latach choćby cień nadziei na premierę gry Half-Life 3, która na przestrzeni ostatnich lat stała się popularnym internetowym memem, to możecie ją porzucić. Czy Half-Life 3 kiedykolwiek powstanie? Nie odpowiem Wam wprawdzie jednoznacznie na to pytanie, ale mogę przekazać Wam oficjalną informację o tym, że gra faktycznie powstawała. Powstawała, ale jej produkcjęNie myślcie sobie, że wieści te pochodzą z jakiegoś niesprawdzonego źródła. Przekazuje je Geoff Keighley, kanadyjski dziennikarz i prezenter telewizyjny, który w stworzonej przez siebie interaktywnejm autoryzowanej przez Valve książce Half-Life: Alyx - Final Hours zdradza ten i wiele innych sekretów firmy. Na przestrzeni czasu od wydania Half-Life 2: Episode 2 i VRowego Half-Life: Alyx skasowano naprawdę sporo tytułów.O fakcie skasowania Half-Life 3 już wiecie. Nie wiecie jednak, że produkcja tworzona była w oparciu o silniki ponoć garściami czerpała inspirację z Left 4 Dead jeśli chodzi o proceduralnie generowane poziomy, zachowania przeciwników i scenariusze. Valve było już nawet na etapie, na którym przeprowadziła skanowanie aktora Franka Sheldona (G-Man) i zaimplementowała go w grze. Niestety, tempo prac nad Source 2 było niezadowalające i ostatecznie cały projekt porzucono.Pośród wielu innych anulowany produkcji był osadzony w Maroku Left 4 Dead 3 - powodem również był silnik Source 2. Co niezwykłe, Valve pracowało nawet nad grą RPG czerpiącą garściami z serii The Elder Scrolls i Dark Souls (!), a nawet przypominająca Minecrafta voxelowa gra A.R.T.I.Geoff Keighley przekazuje, że spora część zespołu Valve chce pracować nad nową grą z uniwersum Half-Life, która nie odbywa się w świecie VR. Problemem są ponoć obawy o skalę takiego projektu. Valve może obawiać się kolosalnej bańki oczekiwań i bać temu, że produkcja im nie sprosta i stanie się finansową klapą. Sukces Half-Life: Alyx daje jednak nadzieję na to, że Valve na nowo uwierzy w omawianą serię, której potencjał sprzedażowy jest przecież kolosalny.Źrodło: Half-Life: Alyx - Final Hours