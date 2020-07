Poznaliśmy datę premiery i cenę Microsoft Flight Simulator

Będą trzy wersje.





Microsoft Flight Simulator – trzy wersje





Doczekaliśmy się.zostanie oficjalnie zaprezentowany na komputery osobiste już. W ostatnim czasie amerykańska firma przeprowadzała testy alfa swojej gry i jest gotowa do rozpoczęcia systemu przedsprzedaży oraz dostarczenia wersji demo. Co ciekawe, gra pojawi się w trzech różnych odsłonach. Ostatni symulator lotów od Microsoftu to Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition, który pierwotnie pojawił się sześć lat temu, w 2014 roku. Firma kazała więc swoim fanom naprawdę długo czekać.Szef Microsoft Flight Simulator, Jorg Neumann przekazał, iż bardzo dziękuje całej społeczności, która przez ostatnie niemalże cztery dekady stworzyła się dookoła opisywanego tytułu. Amerykańska firma uważa, iż 2020 rok jest idealnym momentem na wydanie symulatora lotu nowej generacji, który będzie przystosowany do obecnych sprzętów dostępnych na rynku.Nowa generacja symulatora Microsoftu pojawi się na rynku w trzech różnych wersjach. Standardowa edycja została wyceniona na– znajdziemy w niej dostęp do 20 samolotów oraz 30 lotnisk. Edycja Deluxe będzie kosztowałai dostarczy dodatkowe pięć samolotów oraz pięć lotnisk. Edycja Premium Deluxe będzie zawierała 30 samolotów i 40 lotnisk – wszystko to w cenieLotniska takie, jak San Francisko lub Heathrow zostały umieszczone w wersji Premium – lotnisko O’Hare w Chicago czy najbardziej ruchliwe lotnisko w Europie, Amsterdam Schipol będą dostępne w wersji Deluxe.Rekomendowane. Aby zagrać w grę przy zachowaniu płynności, producent sugeruje procesor Intel Core i7-4700K, kartę NVIDIA GeForce GTX 1070 z 8 GB pamięci oraz 12 GB RAM. Gra zajmie około 100 gigabajtów miejsca na dysku i będzie wymagała pełnej obsługi DirectX 11.Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną premierę.Źródło: TheVerge / fot. Microsoft