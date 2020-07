Watch Dogs 2 za darmo dla wszystkich na Uplay. Plus dla spóźnialskich i zapominalskich

Teraz wystarczy tylko zalogować się i wejść na specjalną stronę w serwisie Ubisoftu, a gra zostanie automatycznie przypisana do naszego konta Uplay. Niestety nie wiadomo, do kiedy potrwa cała akcja, ale nie byłoby zdziwieniem, gdyby czas na dopisanie kopii Watch Dogs 2 był ograniczony po prostu do dzisiejszego dnia.Największymi wygranymi tej sytuacji są gracze. Wyrażając się precyzyjniej, gracze którzy zapomnieli o oglądaniu Ubisoft Forward lub nie mogli tego zrobić z różnych przyczyn, a przede wszystkim ci, którym nie chciało się bawić w tą nietypową metodę na otrzymanie darmowej kopii gry. Teraz każdy może ją mieć bez siadania do komputera w celu oglądania i prób logowania się o konkretnej godzinie.

Oczywiście prezenty do zbliżających się tytułów otrzymamy dopiero po ich premierze, ale Watch Dogs 2 i mały dodatek do The Division 2 powinien pojawić się na naszym koncie już wkrótce, choć nie natychmiastowo. Pełna lista wygląda następująco: pełna wersja gry Watch Dogs 2, specjalna kurtka do Watch Dogs Legion, Apparel Cache Key Pack do The Division 2, topór Moonlight do Assassin's Creed Valhalla.