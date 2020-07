Ekskluzywne gry to przeciwieństwo gamingu. Tak twierdzi szef Xboksa

W centrum naszej strategii jesteś Ty, gracz. Nie nasze urządzenie, ani nasze gry. To Tobie chcemy umożliwić granie w gry, w które chcesz grać. Ze znajomymi, z którymi chcesz grać - a to wszystko na dowolnym urządzeniu.





Żródło: eVRydayVR / CC0

W grach chodzi o rozrywkę, społeczność i poznawanie nowych historii oraz perspektyw. Dlatego uważam, że tytuły ekskluzywne są sprzeczne z tym, co jest ważne w gamingu. Mówię tu o uniemożliwieniu ludziom opcji korzystania z konkretnych produkcji i zmuszaniu ich do zakupu konkretnego urządzenia by byli w stanie doświadczyć danej gry.

Jak bowiem stwierdził mężczyzna:Potem dodał z kolei:Już na pierwszy rzut oka, Phil Spencer kontynuuje politykę Microsoftu.i to do nich będzie podporządkowywać swoje poczynania. Nic nie jest jednak czarno białe. Tytuły ekskluzywne to często towar decydujący o przewadze w wyścigu generacji konsol. Nie wydaje mi się więc, że Sony tak po prostu z takiej strategii rozwojowej zrezygnuje.Źródło: Games Industry / Foto. Microsoft