Epic Games Store – trzy gry do zgarnięcia za darmo

Kolejna promocja.





Killing Floor 2

Lifeless Planet

The Escapists 2

Epic Games Store przyszedł właśnie do graczy z kolejną promocją.W skład „pakietu” wchodzą - Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition oraz The Escapists 2 (możecie odebrać je TUTAJ ). Jeśli słyszycie o tych produkcjach po raz pierwszy, to już tłumaczę czego możecie się po nich spodziewać.Od premiery tej brutalnej strzelanki minęły już niemalże cztery lata. Gra jest nastawiona na kooperację, więc teraz jest idealna okazja by odebrać ją za darmo i pograć ze znajomymi. Killing Floor 2 nie zebrało bardzo wysokich not, lecz jak w przypadku wszystkiego – ile ludzi, tyle opinii. Warto przetestować samemu.Nazwa jest dosyć wymowna. Mamy tu do czynienia z przygodową grą utrzymaną w klimacie science fiction. Kierujemy astronautą wysłanym na obcą planetę, które może stać się przyszłości drugim domem dla Ziemian. Jeśli szukacie czegoś oryginalnego i nietuzinkowego, to warto dać tej grze szansę.Kontynuacja świetnie przyjętej gry wydana w 2017 roku. W tej zręcznościowej produkcji 2D po raz kolejny wcielamy się w rolę więźniów osadzonych w zakładów karnych. Jak wskazuje tytuł – głównym zadaniem gracza jest ucieczka z tychże strzeżonych budynków. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze spróbować swoich sił w The Escapists, teraz macie okazję!Co ciekawe, Epic Games Store zamieścił już informację o grze, która jako kolejna zostanie udostępniona za darmo. Tym razem będzie to Torchlight 2.Źródło: Epic Games / Foto. Epic Games