Super Mario Bros. za 114 tys. dolarów. To najdroższa sprzedana gra w historii

Rekord został pobity

Źródło: Heritage Auctions

Mamy rok 1985. Na amerykańskich półkach sklepowych pojawia się pierwsze wydanie kultowej dziś gry Super Mario Bros. na konsolę NES. Jeden z nabytych wtedy egzemplarzy nie zostaje otwarty przez następne 35 lat.Dla wielu osób pasjonowanie się kolekcjonerstwem może nie mieć jakiegokolwiek sensu. Odrzućmy jednak wszystkie subiektywne opinie i przyjrzyjmy się niepodważalnym faktom. Sprzedany właśnie Super Maio Bros. otrzymał ocenę 9.4 na 10, co oznacza ni mniej ni więcej, żeW tym wszystkim ważne jest także samo opakowanie i oryginalna zawieszka. Nintendo co kilka miesięcy decydowało się na zmianę pewnych elementów graficznych oraz sposobu pakowania Super Mario Bros. Tutaj mamy do czynienia z prawdziwą perełką, bowiem jest to wariant „3 Code” będący na rynku praktycznie najkrócej.Wiemy natomiast to, że ustanowił on tym samym nowy rekord. Super Mario Bros. stało się właśnie najdroższą sprzedaną grą w historii. Poprzedni rekord także należał do tej samej gry – wtedy przygody hydraulika poszły za 100 150 dolarów.Poprzeczka została zawieszona dosyć wysoko.Źródło: Heritage Auctions , Twitter / Foto. Nintendo