PlayStation 5 odtworzy gry ze starszych konsol?

fot. Sony

Sony zaczęło ujawniać więcej szczegółów dotyczących swojej nowej konsoli oraz jej funkcjonalności. Okazuje się, że japońska firma może być zainteresowana swoimi poprzednimi produktami – i to w dość specyficzny sposób. Najnowsze informacje zdradzają bowiem, że PlayStation 5 miałoby odtwarzać gry z konsol takich, jakza pośrednictwem chmury. Patent japońskiego producenta został ujawniony prze jednego z użytkowników Twittera.Granie w gry ze starszych konsol na PlayStation 5 miałoby się opierać oOkazuje się, że w kwestii technologii umożliwiającej konsoli PlayStation 5 emulowanie gier ze starszych sprzętów nie złożono jednego patentu, a kilka. Każda z gier, którą będzie chciał wypróbować użytkownik będzie mogła posiadać wersję demonstracyjną – ma to ułatwić decyzję o zakupie. Oczywiście warto pamiętać, że to wszystko tylko patent –Kompatybilność wsteczna to rzecz, w której PlayStation zawsze pozostawała w tyle za Xboxem. Konsola Microsoftu jestdając użytkownikom dużo większe pole do zabawy oraz cyfrowej rozrywki. PS4 co prawda pozwala na ogranie tytułów z PS3, jednak to dalej nie jest to samo.Jeśli więc Sony zdecyduje się faktycznie na implementację swojego pomysłu, to może okazać się, że JapończycyByłoby także wspaniale, gdyby Sony zdecydowało się w pewien sposób złożyć „hołd” klasycznym grom, które pamiętamy sprzed lat.Całość zapowiada się naprawdę ekscytująco. Nie wiadomo jednak, czego tak naprawdę możemy się spodziewać.Źródło: TNW / fot. Sony