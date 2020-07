Skyrim zadebiutuje na PlayStation 5. Kupicie?

Here we go again.





Od premiery The Elder Scrolls V: Skyrim minęło już niemalże 9 lat. Przez ten czas produkcja Bethesdy zadebiutowała na wszystkich znaczących platformach. Jak się okazuje, gra najprawdopodobniej ujrzy światło dzienne również na konsolach dziewiątej generacji.



Na francuskiej wersji sklepu Amazon pojawiła się bowiem aukcja prezentująca okładkę The Elder Scrolls V: Skyrim na PlayStation 5. Produkcja została wyceniona na 70 euro, co jest – moim zdaniem – nieco zaporową ceną jak za leciwy już tytuł.



Skyrim Special Edition for #PS5 appears on Amazon France pic.twitter.com/DUwJbad9YP — Hunter (@NextGenPlayer) July 9, 2020

Po co?

Deweloperzy będą musieli z pewnością zapewnić graczom jakieś dodatkowe benefity. Warto bowiem przypomnieć, że PlayStation 5 oraz Xbox Series X wspierać będą wsteczną kompatybilność. Osoby posiadające więc Skyrima na PS4 czy Xbox One raczej nie zainteresują się osobną wersją gry.



Być może Bethesda poczyni podobny krok co Rockstar Games. Grand Theft Auto V również zadebiutuje na nadchodzących konsolach – przejdzie jednak solidny lifting i wzbogaci się o unikalne elementy. W obydwu przypadkach mówimy jednak o tzw. odgrzewanym kotlecie. Dosyć przykry widok.



Warto jednak zaznaczyć, iż Bethesda jeszcze oficjalnie nie zapowiedziała Skyrima na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Podchodzić do powyższych informacji należy z dystansem i oczekiwać oficjalnych wieści.



