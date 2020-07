Samodzielne rozszerzenie do Superhot za darmo - jest jeden warunek

Sprawdź co zrobić, aby skorzystać promocji.





Superhot: Mind Control Delete to samodzielne rozszerzenie do gry Superhot. | Źródło: SUPERHOT Team

Superhot: Mind Control Delete - jak odebrać za darmo?

Superhot: Mind Control Delete można otrzymać bezpłatnie na wielu platformach. | Źródło: SUPERHOT Team

Superhot a Superhot: Mind Control Delete

Już wkrótce Superhot, nietypowe polska strzelanina FPP, która została ciepło przyjęta przez graczy z całego świata, doczeka się swojej kontynuacji w formie samodzielnego rozszerzenia - Superhot: Mind Control Delete. Mamy świetną wiadomość dla tych, którzy chcieliby je wypróbować. Jeżeli spełnicie pewien warunek, otrzymacie grę zupełnie za darmo!Wcześniej gra Superhot: Mind Control Delete była dostępna na Steamie w ramach Wczesnego Dostępnu. Już 16 lipca, czyli zaledwie za kilka dni nastąpi natomiast jej pełnoprawny debiut - w przypadku komputerów z Windowsem, Linuxem i macOS nie tylko na Steamie, ale również w Epic Games Store czy na GOGu. Produkcja ta pojawi się też na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a jej cena będzie wynosić 25 dolarów, czyli około 99 złotych.Jeżeli już jesteście posiadaczami gry Superhot (w wersji klasycznej, a nie VR), albo jeśli zdążycie zakupić ją przed 16 lipca, na rozszerzenie nie będziecie musieli wydawać ani grosza. Superhot: Mind Control Delete trafi bowiem w Wasze ręce za darmo. Należy mieć jednak na uwadze to, że od tej kwestii istnieje kilka wyjątków.Dodatku nie otrzymają bezpłatnie te osoby, które otrzymały oryginał za darmo w ramach akcji rozdawniczych, takich jak te prowadzone przez Epic Games Store, czy w ramach przeróżnych abonamentów - Games With Gold, Twitch Prime i nie tylko. Promocja dotyczy tylko kupionych kopii Superhot.W przypadku większości platform proces odbioru darmowego rozszerzenia wygląda tak samo. Jeśli kupiliście Superhot na Steamie, w Epic Games Store lub na GOGu, Superhot: Mind Control Delete pojawi się w Waszej bibliotece gier automatycznie, natychmiast po premierze. To samo dotyczy kopii zakupionych w takich sklepach jak Humble Store i aktywowanych na Steamie, natomiast osiadacze PlayStation 4 ujrzą omawiany tytuł w swojej bibliotece w ciągu kilku dni po premierze.Do 7 dni po debiucie rozszerzenia gracze z Xboxa One otrzymają wiadomość, która pozwoli im na odebranie darmowej kopii gry. Użytkownicy Origina muszą natomiast wysłać pod adres freemcdfororigin(at)superhotgame.com potwierdzenie zakupu Superhot, aby otrzymać kod, który aktywuje dodatek w ich bibliotece.Póki co twórcy nie planują wydania gry Superhot: Mind Control Delete na Nintendo Switch oraz w platformach Windows Store i itch.io. Na razie nie zamierzają też oni tworzyć wersji VR rozszerzenia. Gdy tylko się to zmieni, podzielą się na tem temat odpowiednimi informacjami.Czym Superhot: Mind Control Delete ma wyróżniać się na tle oryginału? Autorzy gry chwalą się, że rozszerzenie ma zapewniać więcej godzin zabawy (od 12 do 15), zawierać więcej mechanik, więcej sposobów na radzenie sobie z przeciwnikami, jak również więcej postaci, które będzie można kontrolować. Ogólnie rzecz biorąc ma być to produkcja bardziej dopracowana.Źródło: SUPERHOT Team , fot. tyt. Steam