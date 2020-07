Zagraj w gry po polsku - najlepsze nieoficjalne spolszczenia do gier

Czy jeszcze z niego korzystasz?





Stardew Valley

Źródło: DNKSH Team

Źródło: DNKSH Team





Plants vs. Zombies

Źródło: Iron Squad

Life is Strange

Źródło: Steam

Źródło: Steam



Heroes of Might & Magic V

Źródło: Steam

Źródło: Steam



Diablo + Hellfire

Źródło: Blizzard

Civilization IV

Źródło: Steam

Źródło: Steam



Elder Scrolls Online

Źródło: Skrybowie Tamriel

Amnesia: The Dark Descent

Źródło: Steam

L.A. Noire Complete Edition

Źródło: BDiP.pl

Bully: Scolarship Edition

Źródło: BDiP.jpg

Mimo że znajomość języka angielskiego w Polsce rośnie, wielu rodaków wciąż woli grać w gry po polsku. Na szczęście, coraz więcej producentów, zwłaszcza gier AAA, decyduje się wzbogacać swoje tytuły o polską lokalizację. Ba, nawet jeśli jakaś gra polskiej lokalizacji nie otrzyma, często zdarza się, że z czasem pojawi się dla niej spolszczenie.W niniejszym artykule postanowiliśmy przedstawić Wam najlepsze nieoficjalne spolszczenia do znanych i lubianych gier. Sprawdźcie zatem, jakie tytuły warto wzbogacić o polską wersję językową.Rzecz jasna, wszystkie ze spolszczeń umieszczone na poniższej liście pobierzecie z naszej bazy z oprogramowaniem.Czy istnieje gra relaksująca bardziej niż Stardew Valley, sandboksowy "erpeg", w którym prowadzimy proste życie farmera? Chyba nie. Jeśli jeszcze jej nie wypróbowaliście, koniecznie to zróbcie. Gwarantuję, że nie będziecie w stanie oderwać się od komputera długimi godzinami.Chociaż domyślnie Stardew Valley nie jest dostępne w języku polskim, produkcja ta zdążyła już otrzymać całkiem niezłe spolszczenie. Nie jest to spolszczenie idealne, gdyż jego testy wciąż trwają (co oznacza obecność błędów), ale mimo to gracze pozytywnie je oceniają.Czy jest tu ktoś, kto nie grał w tego klasyka z gatunku tower defense? Mam nadzieję, że nie. Jeśli jednak chcecie wypróbować ją po raz pierwszy, albo wrócić do niej po latach, wiedzcie, że od dłuższego czasu można grać w nią po polsku.Oficjalnie Plants vs. Zombies zostało wydane tylko w angielskiej wersji językowej, ale w 2013 roku zespół Iron Squad ukończył prace nad jej spolszczeniem. Tak jak w przypadku wielu innych produkcji, tak i tutaj tłumacze musieli się nieźle nagimnastykować, by przełożyć na nasz język przeróżne dziwaczne słowa umieszczone w grze. Wygląda jednak na to, że realizacja tego zadania wyszła im całkiem nieźle.Aż dziwne wydaje się, że tak znana epizodyczna nigdy nie doczekała się oficjalnej polskiej wersji językowej. Niemniej, w tej kwestii moderzy jak zwykle nie zawiedli, opracowując własną polonizację - tłumacząc na nasz język interfejs oraz dodając polskie napisy. Spolszczenie, nad którym pracowało kilkadziesiąt osób z serwisu Graj Po Polsku, zostało ciepło przyjęte przez fanów tytułu. Niektórzy twierdzą nawet, że dzięki spolszczeniu gra sprawia wrażenie wydanej w języku polskim.Spolszczenie do Life is Strange jest w pełni kompatybilne z wersją gry dostępną na Steam. Obsługuje je wszystkie pięć epizodów.Chociaż w Polsce gra Heroes of Might & Magic V została wydana w wersji z pełną polską lokalizacją, jeśli kupicie ją na przykład na takim Steamie, nie uświadczycie w niej ani polskiego dubbingu, ani polskich napisów. Na szczęście, produkcję można wzbogacić o spolszczenie. Wystarczy pobrać je z naszej bazy z oprogramowaniem, klikając w poniższy link, a następnie umieścić je w katalogu "data" w folderze zainstalowanej gry.Co ważne, omawiane spolszczenie uzupełnia grę tylko o polskie napisy, ale to tylko i wyłącznie jego zaleta, a nie wada. Polski dubbing w Heroes V jest bowiem powszechnie uważany za niezbyt dobry - zatem, lepiej pozostać przy angielskim.Cóż, chyba nie ma wśród spolszczeń gier projektu ambitniejszego niż spolszczenie do Diablo wraz z dodatkiem Hellfire. Tytuł ten jako jeden z niewielu otrzymał bowiem spolszczenie nie tylko w formie napisów, ale i dubbingu.Co ciekawe, do nagrań udało się zaangażować znanych aktorów dubbingowych. W Wiedźmę Adrię wcieliła się na przykład Miriam Aleksandrowicz, znana z ról Pani Foster w Domu dla zmyślonych przyjaciół pani Foster czy Muriel w Chojraku - tchórzliwym psie, w Kowala Griswolda Tomasz Grochoczyński, w Karczmarza Ogdena Jan Aleksandrowicz-Krasko, a w Uzdrowiciela Pepina Jarosław Domin. Aż grzech nie zagrać Diablo ze spolszczeniem.Mimo że na rynku już od dawna dostępne są nowsze odsłony serii, Civilization IV to wciąż gra, w którą warto zagrać. Jej recenzje, na Metacritic, na Steamie i w innych serwisach mówią same za siebie. Ba, niektórzy oceniają ją wyżej niż Civilization V i VI. Niestety, tytuł ten nie wszędzie jest dostępny z polskimi napisami. ÓW problem rozwiązuje dostępne w naszej bazie z oprogramowaniem spolszczenie dla Civilization IV i dodatku Beyond the Sword.Spolszczenie autorstwa użytkowników portalu civ.org.pl w pełni przekłada na język polski wszystkie elementy interfejsu Civilization IV oraz dostępne w grze podręczniki i poradniki. Gracze wysoko je oceniają, co dobrze świadczy o jego jakości.Chyba trzeba być szalonym, aby podjąć się wyzwania stworzenia spolszczenia do gry MMORPG. To powiedziawszy, znaleźli się szaleńcy, którzy postanowili dla takiej produkcji spolszczenie opracować. Grą MMORPG, która je otrzymała, jest Elder Scrolls Online.Rzecz jasna, spolszczenie do Elder Scrolls Online jeszcze nie zostało ukończone i prawdopodobnie nie zostanie ukończone nigdy, biorąc pod uwagę fakt, że gry MMORPG są nieustannie rozwijane. Niemniej, prace nad nim wciąż trwają i powoli postępują. W tej chwili przetłumaczone jest 29% całego tekstu w grze, co przekłada się na ponad 13 ryz papieru A4. Imponujące.Spolszczenie do gry Amnesia: The Dark Descent to kolejne z niewielu, które oferuje polski dubbing. Jest to projekt ekipy BDiP.pl, która stworzyła spolszczenie w oparciu o tekstową polonizację Cenegi. Prace nad nim trwały długo, bo aż trzy lata, ale ich efekty są naprawdę świetne. Lokalizacja brzmi zaskakująco profesjonalnie i klimatycznie.Nie mam wątpliwości co do tego, że oficjalny polski dubbing w niejednej grze AAA brzmiał gorzej. Jeżeli jeszcze nie graliście w Amnesia: The Dark Descent, warto kupić grę dla samej możliwości posłuchania spolszczenia.Grupa BDiP.pl stworzyła spolszczenie do niejednej gry. Następną na naszej liście, która doczekała się polonizacji właśnie jej autorstwa, jest L.A. Noire w wersji Complete Edition, czyli z wszystkimi dodatkami. Dla wielu osób możliwość grania w L.A. Noire zapewne jest nie bez znaczenia. W końcu, mowa o grze detektywistycznej, w której niezrozumienie jednego angielskiego słowa może skończyć się katastrofą w prowadzeniu śledztwa.Spolszczenie do L.A. Noire Complete Edition wzbogaca produkcję Rockstara o polski interfejs oraz polskie napisy, a także o takie elementy jak polski tekst dzienniku Phelpsa, i nie tylko. W tym przypadku należy zdecydowanie cieszyć się z braku polskiego dubbingu - to dlatego że angielski jest naprawdę świetny.Kolejna świetna gra Rockstara (i jak zwykle kontrowersyjna), kolejne świetne spolszczenie od grupy BDiP.pl. Zanim to ujrzało światło dzienne, pracowano nad nim przez ponad pięć lat.Tworząc spolszczenie, członkowie zespołu BDiP.pl starali się jak najwierniej oddać język różnych grup społecznych, co też wyszło im bardzo dobrze. Polonizacja wydaje się naturalna i trudno doszukać się w niej błędów, co doskonale wyjaśnia przyznawane jej wysokie oceny.Aby spolszczenie działało poprawnie, wymagana jest gra w wersji o numerze 1.200. Nie powinniście mieć najmniejszego problemu z jego instalacją zarówno w przypadku Bully: Scolarship Edition ze Steama, jak i sklepu Rockstara. Aby tę instalację uruchomić, należy rozpakować pobrane archiwum i dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na plik .exe.fot. tyt. Canva