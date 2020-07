Killing Floor 2, Lifeless Planet i The Escapist 2 za darmo na Epic Games Store

Czemu użyłem takiego sformułowania? Ostatnio Epic Games Store miał nieco pod górkę z planowanymi premierami w ramach akcji bezpłatnych gier. The Escapist 2, ale także chociażby Conan Exiles, nie pojawiły się zgodnie z planem na Epicu za okrągłe 0 złotych. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Przynajmniej w przypadku The Escapist 2, bo wspominany Conan Exiles został zupełnie odwołany na rzecz wyłącznie płatnego dostępu.



Pierwszy z oferowanych tytułów, to stworzony z myślą o rozgrywce multiplayer Killing Flor 2. W pewnym sensie można go porównać do cyklu Left 4 Dead, choć jest znacznie brutalniejszy i bardziej zwariowany. W trybie kooperacji dla 6 graczy lub rzeźni ZEDów dla 12 posiadaczy tej produkcji, mierzymy się z zabójczymi i przerażającymi klonami.







ZEDy zadomowiły się w Europie. Możemy odwiedzić chociażby Paryż i zobaczyć zdewastowaną Wieżę Eiffla. Ciekawe miejsce na wypoczynek i podróż, chociaż w Killing Floor 2 nie będziemy podziwiali widoków, a po prostu pruli ołowiem do nadciągających szkaradnych wrogów.



Lifeless Planet: Premier Edition

Najbardziej czekałem właśnie na tę grę z całej trójki. Nie jest może wielkim wysokobudżetowym hitem, ale może zaintrygować założeniem historii, w jakiej znajduje się sterowana przez nas postać. Jesteśmy astronautą, który wylądował na obcej odległej planecie, a jego misją jest poszukiwanie życia. Co w takim razie na powierzchni robi opuszczone rosyjskie miasteczko z czasów zimnej wojny? Wraz z przemierzaniem planety, odkrywamy coraz więcej oznak sowieckiej obecności jeszcze z ery sierpa i młota.





U podstaw produkcja jest trzecioosobową przygodówką z elementami akcji czy platformowymi. Do dyspozycji gracza poza samym kombinezonem oddano też robotyczne ramię i plecak odrzutowy, który pomoże w zdobywaniu trudno dostępnych miejsc. Niestety, co może być dla niektórych odbiorców sporym minusem zważywszy na jej przygodowy charakter, produkcja nie zawiera polskiej wersji językowej.



The Escapist 2

Kontynuacja dobrze przyjętego The Escapist z 2015 roku. Tytuł wydany przez twórców Wormsów z firmy Team17, zabiera nas za mury więzienia, gdzie odbywając karę musimy myśleć o ucieczce. Oczywiście wszystko w tajemnicy przed strażnikami i mając na uwadze uczestnictwo w codziennym ciężkim więziennym życiu.





Podobnie jak w pierwszej części, grafika przypomina stare produkcje RPG 2D, które znamy chociażby z konsol Nintendo. Nie mniej, została podrasowana na potrzeby nowej odsłony i jest już bardziej współczesna, mniej pikselowa.



Torchlight II już za tydzień na Epic Games Store

Za 7 dni w Epic Games Store odbierzemy bezpłatnie tylko jedną pozycję. Będzie nią Torchlight 2 z 2012 roku (choć całkiem świeży na konsolach PS4, Xbox One i Nintendo Switch, tam gra pojawiła się pod koniec lata w 2019 roku). Jednym zdaniem, to kontynuacja hack'n'slasha (jeśli nie jesteście pewni jaki to gatunek - kłania się seria Diablo) Torchlight z 2009 roku. Czeka na nas przemierzanie świata w poszukiwaniu źródła zła i masa potworów do ubicia.





Aby odebrać wszystkie opisywane gry (poza nadchodzącym Torchlight II), należy wyszukać je w sklepie aplikacji Epic Games Launcher, albo wejść na dedykowane im podstrony serwisu Epica. Dostępne są pod tymi adresami: Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition, The Escapist 2. Raz przypisane do konta gry pozostaną tam na zawsze. Macie czas do 16 lipca (czwartek) o godzinie 17:00. Wtedy zamiast obecnych produkcji, do odebrania będzie wspominany Torchlight II.



Aż trzy niezłe tytuły bez płacenia ani grosza.